Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Tutorial für einen Expo-Promo-Video-Maker, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie man schnell ein ansprechendes Werbevideo erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit einer klaren, energetischen Stimme, die den Prozess erklärt, wie man mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript Ideen für das nächste Event zum Leben erweckt.

Video Generieren