Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Unternehmer und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein neues Produkt ein häufiges Problem löst. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit einem freundlichen, optimistischen Audio-Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Charaktere zum Leben zu erwecken und komplexe Ideen leicht verständlich und unterhaltsam zu machen.

