Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Unternehmer und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein neues Produkt ein häufiges Problem löst. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit einem freundlichen, optimistischen Audio-Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Charaktere zum Leben zu erwecken und komplexe Ideen leicht verständlich und unterhaltsam zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produkt-Erklärvideo für vielbeschäftigte Marketingfachleute, das die Kernvorteile einer innovativen Softwarelösung darstellt. Verwenden Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik, ergänzt durch eine klare, professionelle Stimme. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine polierte Präsentation zusammenzustellen, die die wichtigsten Funktionen hervorhebt.
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Investoren oder Entscheidungsträger, das die Marktchancen und das einzigartige Wertversprechen eines Tech-Startups darlegt. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und überzeugend sein, um Vertrauen und Innovation zu vermitteln. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine fesselnde Erzählung zu liefern.
Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges Video für Online-Lehrer, das die benutzerfreundliche Oberfläche einer neuen Lernplattform demonstriert. Verwenden Sie einen sauberen, tutorialartigen visuellen Stil mit einem hilfreichen, ermutigenden Audiotrack. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für ein vielfältiges Publikum, indem Sie automatisch Untertitel mit HeyGens Funktionen hinzufügen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen leicht aufgenommen werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Erklärvideo-Maker für Produkte funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Produktkonzepte in fesselnde Erklärvideos. Unsere benutzerfreundliche AI-Videoplattform hilft Ihnen, professionellen Inhalt zu erstellen, der Ihre Angebote klar präsentiert.

Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produkt-Erklärskripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus dem Skript, um sofort erste Szenen zu generieren und Ihren Arbeitsablauf zur Erstellung von Erklärvideos zu optimieren.
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke oder Ihr Produkt repräsentiert. Unsere vielfältige Auswahl an AI-Avataren hilft Ihnen, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen und Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
Fügen Sie Stimme und Branding hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers für Ihr Erklärvideo mit unserer fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfunktion, die professionelle Audioqualität mit einem AI-Sprachgenerator sicherstellt.
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, dann exportieren Sie es, bereit zur Integration in Ihre Marketingstrategie auf verschiedenen Plattformen.

Kundenerfolgs-Produktpräsentationen

Verwandeln Sie positive Kundenerfahrungen in dynamische Videotestimonials, die den Wert Ihres Produkts demonstrieren und Vertrauen aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen kreative animierte Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende animierte Erklärvideos mit einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Diese AI-Videoplattform erlaubt eine reiche kreative Ausdrucksweise, wodurch Produkt-Erklärvideos dynamisch und visuell ansprechend für jede Marketingstrategie werden.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoplattform für Produkt-Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in überzeugende Produkt-Erklärvideos mit realistischer AI-Sprachgenerierung und Text-zu-Video-Funktionen zu verwandeln. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Erklärvideos effizient, was es zu einer führenden Erklärvideo-Software macht.

Bietet HeyGen benutzerfreundliche Werkzeuge zur Erstellung von Erklärvideos?

Ja, HeyGen verfügt über intuitive Drag-and-Drop-Werkzeuge innerhalb seiner Erklärvideo-Software, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind. Nutzer können schnell Erklärvideos erstellen, indem sie eine umfangreiche Medienbibliothek, einschließlich Stockvideos, nutzen, um ihre Vision für interne Kommunikation oder externe Zielgruppen zum Leben zu erwecken.

Kann ich Erklärvideos mit der Identität meiner Marke auf HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideos perfekt mit der Marketingstrategie Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren, um ein einheitliches Erscheinungsbild in all Ihren Erklärvideos zu gewährleisten.

