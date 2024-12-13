Erklärvideo-Maker Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos mit unserer Drag-and-Drop-Oberfläche und dem leistungsstarken KI-Sprachgenerator für perfekte Voice-overs.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGens intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche die Erstellung professioneller Erklärvideos vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und minimalistisch sein, mit leuchtenden Farben, während das Audio eine lebhafte, klare Stimme bietet. Dieses Video wird effektiv die einfache Nutzung vorgefertigter Vorlagen und Szenen hervorheben, um Marketingkampagnen schnell zu starten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video für vielbeschäftigte digitale Vermarkter, das zeigt, wie man mit HeyGen schnell ansprechende Erklärinhalte produziert. Die visuelle Ästhetik sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und einer selbstbewussten, professionellen Stimme. Konzentrieren Sie sich auf die innovative Kraft von KI-Avataren, gepaart mit unserem fortschrittlichen KI-Sprachgenerator, um die Videoproduktion vom Skript bis zum Bildschirm zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Online-Lehrer und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie HeyGen die Umwandlung von Langtexten in überzeugende Erklärvideos erleichtert. Verwenden Sie einen freundlichen, informativen visuellen Stil mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Dieses Video sollte speziell die Effizienz der Text-zu-Video-Funktionalität vom Skript demonstrieren, um sicherzustellen, dass jede Lektion ansprechend und zugänglich ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 75-Sekunden-Produktdemo für Produktmanager, die HeyGen als die ultimative Erklärvideo-Software zur Demonstration neuer Funktionen zeigt. Der visuelle Ansatz sollte elegant und tutorialartig sein, mit klaren Animationen und einer sachkundigen, artikulierten Stimme. Veranschaulichen Sie, wie die leicht zugängliche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Videoqualität steigern kann, um komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos mit HeyGens intuitiver Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihre Ideen schnell und professionell zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer breiten Palette professionell gestalteter Vorlagen, die perfekt für jedes Erklärvideo-Thema geeignet sind. Unsere Erklärvideo-Vorlagen bieten eine solide Grundlage für Ihr Projekt.
2
Step 2
Generieren Sie Ihren Inhalt
Erstellen Sie mühelos Inhalte und Medien mit KI oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Fügen Sie Text und Untertitel hinzu, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln und Ihr Video wirkungsvoll zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Voice-overs und Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Voice-overs, die von unserem KI-Sprachgenerator erstellt werden, oder fügen Sie realistische KI-Avatare hinzu, um Ihre Informationen dynamisch zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Erklärvideo fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für soziale Medien geeignet sind, und erreichen Sie so Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Erkläranzeigen

.

Entwickeln Sie schnell wirkungsvolle Erklärvideo-Anzeigen, um Produktvorteile effektiv zu kommunizieren und höhere Konversionsraten zu erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Erklärvideos durch seine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die es zu einem zugänglichen Erklärvideo-Maker macht. Benutzer können mühelos professionell gestaltete Vorlagen, KI-Avatare und verschiedene Medienelemente kombinieren, um hochwertige Videos zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche KI-Sprachgenerierungsfähigkeiten bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Sprachgenerierung und fungiert als leistungsstarker KI-Sprachgenerator, um natürlich klingende Voice-overs für Ihre Erklärvideos zu erstellen. Sie geben einfach Ihr Skript ein, und HeyGens ausgeklügelte KI generiert hochwertige Audiodateien, die dann leicht zu Ihrem Video hinzugefügt werden können.

Kann HeyGen Inhalte mit KI-Avataren für einen professionellen Touch generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, Inhalte und Medien mit KI zu generieren, einschließlich realistischer KI-Avatare, die Ihre Erklärvideos bereichern. Diese KI-Avatare können Ihre Botschaft direkt übermitteln und Ihrem Videoinhalt ein professionelles und ansprechendes menschliches Element hinzufügen, alles verwaltet innerhalb der robusten Erklärvideo-Software von HeyGen.

Welche vielfältigen Medienelemente kann ich mit den Bearbeitungstools von HeyGen zu Videos hinzufügen?

Der Video-Editor von HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Medienelementen in Ihre Erklärvideos zu integrieren. Sie können problemlos Text und Untertitel hinzufügen, kostenlose Stock-Videos einfügen und Musik aus unserer Bibliothek auswählen, um sicherzustellen, dass Ihr Endprodukt dynamisch und wirkungsvoll ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo