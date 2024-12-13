AI-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos

Verwandeln Sie Ihr Lernen und Ihre Entwicklung mit unserem AI-Video-Generator. Erstellen Sie wirkungsvolle Schulungsvideos, indem Sie einfach Ihr Textskript in ein Video umwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Compliance-Training-Update-Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das sich auf die jüngsten Änderungen der Datenschutzrichtlinien konzentriert. Dieses Video sollte direkt und informativ sein, HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten, und klare Untertitel/Captions enthalten, um die Zugänglichkeit für ein breites internes Publikum zu verbessern. Der visuelle Stil sollte saubere, professionelle Grafiken beinhalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Trainingsmodul, um eine neue Funktion in einer Softwareanwendung zu demonstrieren, speziell für IT-Profis und Entwickler. Der visuelle und akustische Stil sollte präzise und detailliert sein, Bildschirmaufnahmen und klare Erzählungen einbeziehen. Nutzen Sie HeyGens Sprachsynthese, um lokalisierte Schulungen in mehreren Sprachen anzubieten und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anzupassen und zu exportieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video, das zeigt, wie man Vorlagen und Szenen innerhalb eines AI-Video-Generators effizient für Marketinginhalte nutzt. Diese Aufforderung richtet sich an Marketingteams und Content-Ersteller, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten. Das Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil mit schnellen Schnitten haben, die die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen effektiv demonstrieren und die Unterstützung der Medienbibliothek/Stock für ansprechende Visuals nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Experimentation Training Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende Schulungsvideos mit einem AI-Video-Generator und vereinfachen Sie die Erstellung von Lern- und Entwicklungsinhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Fügen Sie Ihre Lerninhalte ein, und der AI-Video-Generator verwandelt sie in ein fertiges Text-zu-Video-Skript.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Schulungsvideo zu erzählen und Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Mit Visuals verbessern
Nutzen Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um Ihr Schulungsmaterial visuell zu ergänzen und es dynamischer und ansprechender zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihre fertigen Schulungsvideos, optimiert für verschiedene Plattformen und bereit für das Lernen und die Entwicklung Ihres Publikums.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell vielfältige Bildungsvideos produzieren

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle Videoclips für verschiedene Schulungsszenarien, ideal für Mikrolernen oder schnelle Inhaltsiteration.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator verwandelt Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachsynthese. Dieser optimierte Prozess minimiert den Bedarf an traditionellen Videobearbeitungswerkzeugen und ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung sowie Lernen und Entwicklung.

Kann HeyGen zur Erstellung umfassender Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung hochwertiger Schulungsvideos und Bildungsinhalte für verschiedene Lern- und Entwicklungsinitiativen. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, um schnell Materialien für Onboarding & HR, technische Schulungen oder Compliance-Trainings zu erstellen.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen für die Videopersonalisierung und -bereitstellung?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Anpassung Ihrer AI-Videos, einschließlich umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, Branding-Kontrollen und flexibler Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen oder spezifische Projektanforderungen optimiert und poliert sind.

Welche Geschäftsanwendungen profitieren am meisten von HeyGens AI-Video-Funktionen?

HeyGens AI-Video-Funktionen kommen verschiedenen Geschäftsanwendungen zugute, von der Erstellung dynamischer Sales-Enablement-Inhalte und überzeugender Social-Media-Videos bis hin zu wichtigen Onboarding- & HR-Materialien. Seine Effizienz hilft Organisationen, ihre Video-Kommunikationsbemühungen schnell zu skalieren.

