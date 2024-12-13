Erlebnisorientierter Schulungsvideo-Maker: Lernen fördern

Verwandeln Sie das Lernen Ihres Teams mit ansprechenden Schulungsvideos, die schnell mit AI-Avataren und intuitiven Bearbeitungsfunktionen erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das speziell darauf abzielt, 'wie man ein Schulungsvideo effizient erstellt'. Dieses Video sollte einen freundlichen, schrittweisen visuellen Ansatz verfolgen und anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und das Vertrauen in die Videoproduktion zu stärken.
Beispiel-Prompt 2
Ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo wird für Unternehmensschulungen benötigt, um die Vorteile eines neuen Software-Updates zu präsentieren. Es muss ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild haben und einen AI-Avatar nutzen, um die wichtigsten Funktionen prägnant und ansprechend darzustellen, um das Verständnis und die Behaltensleistung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, prägnantes Produktdemonstrationsvideo für Marketingteams, das sich an Kunden richtet, die einen schnellen Überblick über eine komplexe Funktion benötigen. Verwenden Sie einen visuell reichen Stil mit umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Klarheit und Zugänglichkeit in einer geschäftigen virtuellen Umgebung zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erlebnisorientierte Schulungsvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Schulungsmaterialien schnell in ansprechende, interaktive Videoerlebnisse, die Lernende fesseln und das Wissen nachhaltig festigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Kerninhalt
Beginnen Sie mit der Erstellung eines Skripts mit dem AI-Skriptschreiber oder wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, um die Erzählung Ihres erlebnisorientierten Schulungsvideos zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Visuals
Erwecken Sie Ihre Schulung zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert, oder Szenen mit überzeugenden Visuals aus der Medienbibliothek bereichern.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Schliff
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Sprachübertragungen und wahren Sie die Markenkonsistenz, indem Sie Ihre Logos und Farben über Branding-Kontrollen anwenden.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr erlebnisorientiertes Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für nahtloses Teilen auf jeder Plattform, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Maximieren Sie das Engagement und die Behaltensleistung der Lernenden

.

Nutzen Sie AI-Videotools, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die Lernende fesseln und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als umfassender Schulungsvideo-Maker dienen?

HeyGen ist eine leistungsstarke AI-Videoplattform, die Ihnen hilft, Schulungsvideos effizient zu erstellen. Es bietet anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek, die es einfach machen, ansprechende Schulungsvideos für jeden Zweck zu produzieren.

Nutzt HeyGen AI, um Schulungsvideos zu verbessern?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotools wie AI-Avatare und AI-Text-zu-Sprache, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle Sprachübertragungen und dynamische Visuals zu erzeugen, ohne komplexe Produktionsaufbauten zu benötigen.

Welche Branding-Kontrollen stehen für meine Schulungsvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet Ihnen umfassende Branding-Kontrollfunktionen, um die Konsistenz Ihrer Schulungsvideos zu gewährleisten. Integrieren Sie einfach Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten mit unserer Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche, um sicherzustellen, dass jedes Video die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt.

Kann ich mit HeyGen einfach Schulungsvideos aus Skripten erstellen?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos, indem Sie Skripte direkt in Videos umwandeln können. Unsere Plattform beinhaltet einen AI-Skriptschreiber zur Unterstützung bei der Inhaltserstellung und bietet Unterstützung für verschiedene Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen.

