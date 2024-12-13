Erweiterter News-Video-Maker: AI-Power für Sofortnachrichten

Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde Eilmeldungsvideos in Minuten mit leistungsstarken AI-Funktionen und Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das demonstriert, wie ein AI-News-Video-Generator die Produktion für Redaktionen optimieren kann. Zielgruppe sind Nachrichtenprofis und technische Redakteure, mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil und einer autoritativen Stimme. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit der Text-zu-Video-Funktionalität und die Vielseitigkeit der AI-Avatare hervor, um vielfältige Inhalte zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein dynamisches 45-Sekunden-Video wird benötigt, um schnell Eilmeldungsvideos für Journalisten und Content-Ersteller zu produzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte dringend und eindrucksvoll sein, mit einer klaren, prägnanten Stimme. Zeigen Sie, wie schnell kritische Updates durch die Nutzung integrierter Vorlagen und Szenen geteilt werden können und stellen Sie die Zugänglichkeit durch automatische Untertitel sicher.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-Sekunden-Promovideo, das die Fähigkeiten eines erweiterten News-Video-Makers für globale Unternehmen und Marketingteams zeigt. Das Video sollte eine moderne, vielfältige visuelle Ästhetik mit einer mehrsprachigen, ansprechenden Stimme haben. Betonen Sie die Leistungsfähigkeit der Sprachgenerierung für verschiedene Sprachen und die flexible Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Anleitungsvideo vor, das für angehende Videokreatoren und Kleinunternehmer konzipiert ist und sich auf die praktische Nutzung eines umfassenden Video-Makers konzentriert. Der visuelle Stil sollte lehrreich und schrittweise sein, mit einer ruhigen, informativen Stimme, die die Benutzer durch den Prozess führt. Veranschaulichen Sie, wie Benutzer ihre Inhalte mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichern und effizient Skripte für Videosegmente mit Text-zu-Video erstellen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der erweiterte News-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Eilmeldungsvideos und ansprechende Berichte mit den AI-gestützten Tools von HeyGen, die Ihre Inhaltserstellung für eine größere Reichweite optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Verwandeln Sie Ihre Nachrichten-Updates oder Berichte in dynamische Videoskripte mit der leistungsstarken Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion von HeyGen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und unsere AI bereitet ihn für visuelles Storytelling vor, was die Erstellung von Inhalten mit dem erweiterten News-Video-Maker nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Personalisieren Sie Ihre Nachrichtensendung, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Geschichte zu präsentieren. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität, indem Sie eine passende Szene oder Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit dem News-Video-Maker ansprechend und professionell sind.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Untertitel hinzu
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Zuschauerengagement für Ihre Eilmeldungsvideos, indem Sie automatisch präzise Untertitel hinzufügen. HeyGen transkribiert Ihre Videoinhalte in Echtzeit, sodass Ihre Botschaft klar und für alle Zielgruppen konsumierbar ist, was für einen AI-News-Video-Generator entscheidend ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt mit dem erweiterten News-Video-Maker, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte des AI-News-Video-Generators mühelos über soziale Medien oder integrieren Sie sie in Ihren Redaktionsworkflow.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildende Nachrichten-Erklärvideos

.

Entwickeln Sie klare, ansprechende AI-gestützte Erklärvideos, um komplexe Nachrichtenthemen für ein breiteres Verständnis zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Nachrichtenvideos mit AI?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Nachrichtenvideos effizient mit seinen fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen. Sie können realistische AI-Avatare nutzen und Skripte in überzeugende Videoinhalte mit professionellen Voiceovers umwandeln, was HeyGen zu einem innovativen AI-News-Video-Generator macht.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für die schnelle Produktion von Nachrichtenvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Werkzeugen, darunter eine Vielzahl von Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, um Ihren Workflow beim Erstellen von Nachrichtenvideos zu optimieren. Dies ermöglicht eine schnelle Erstellung und bereitet Inhalte für nahtloses Social-Media-Publishing vor.

Kann HeyGen automatisch Untertitel zu meinen Eilmeldungsvideos hinzufügen?

Absolut. HeyGen verfügt über eine AI-Auto-Subtitle-Funktion, die Echtzeit-Transkription beinhaltet, um automatisch präzise Untertitel für Ihre Eilmeldungsvideos zu generieren. Dies verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums.

Wie kann HeyGen helfen, Videoinhalte für diverse Zielgruppen zu personalisieren?

HeyGen ermöglicht eine robuste Content-Personalisierung durch anpassbare AI-Avatare und eine Vielzahl von AI-Stimmen, sodass Sie Ihre Projekte mit dem erweiterten News-Video-Maker für spezifische demografische Gruppen anpassen können. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo