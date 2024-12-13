2

Step 2

Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene

Personalisieren Sie Ihre Nachrichtensendung, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Geschichte zu präsentieren. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität, indem Sie eine passende Szene oder Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit dem News-Video-Maker ansprechend und professionell sind.