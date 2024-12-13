HeyGen unterstützt eine breite Publikumsreichweite durch Funktionen wie das Anpassen von Seitenverhältnissen für verschiedene Social-Media-Plattformen und umfassende Branding-Kontrollen. Fügen Sie einfach Ihr Logo hinzu und passen Sie Videos an, um eine konsistente Markenidentität zu bewahren, wodurch Ihre Fitnessvideos erkennbar und teilbar werden.