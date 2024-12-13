Erstellen Sie ein 1-minütiges Video-Memo für HR-Profis und alle Unternehmensmitarbeiter, um eine wichtige neue Richtlinienaktualisierung anzukündigen. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit einem AI-Avatar, der die Informationen direkt präsentiert, ergänzt durch subtile grafische Überlagerungen, die wichtige Richtlinienpunkte hervorheben. Der Audiostil erfordert eine klare, autoritative, aber dennoch zugängliche Stimme, möglicherweise mit einem sanften, unaufdringlichen Hintergrundtrack. Dieses AI-gestützte interne Kommunikationsstück wird HeyGens AI-Avatare nutzen, um genaue und ansprechende Informationen für HR-Richtlinienaktualisierungen zu liefern.

