Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine inspirierende 45-sekündige Botschaft für potenzielle Kunden und Investoren, die die Führungsstärke und strategische Vision des Unternehmens zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und hochwertig sein, Innovation und Zuverlässigkeit vermitteln und eine klare Erzählung bieten. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um eine schriftliche Erklärung effizient in eine professionelle "AI Video Generator"-Präsentation zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine prägnante 20-sekündige persönliche Begrüßung von einer Führungskraft an wichtige Kunden, die eine freundliche, aber professionelle Haltung bewahrt. Das Video sollte einen intimen visuellen Stil haben und das Publikum direkt mit einem natürlichen und beruhigenden Ton ansprechen. Verwenden Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um ein wirklich maßgeschneidertes "personalisiertes Video"-Erlebnis für jeden Empfänger zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 15-sekündiges Unternehmensupdate-Video für Mitarbeiter und Social-Media-Follower, das von einer Führungskraft präsentiert wird. Dieses Stück des "Video Intro Makers" sollte einen lebhaften, prägnanten visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik aufweisen und moderne Grafiken verwenden, um einen kürzlich erreichten Meilenstein hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell relevante visuelle Elemente einzubinden und die Attraktivität des Updates zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Executive Intro Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Einführungsvideos für Führungskräfte mit AI, optimieren Sie Ihre Kommunikation und fesseln Sie Ihr Publikum.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller "Video-Vorlagen" oder fügen Sie Ihr Skript ein, um die Erstellung Ihres Einführungsvideos für Führungskräfte zu starten. Dies legt die Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen "AI Avatar" auswählen und ein natürliches Voiceover generieren, das Text in eine dynamische Präsentation verwandelt.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Inhalte an und branden Sie sie
Verbessern Sie Ihr Video einfach, indem Sie Medien, Untertitel hinzufügen und Ihre spezifischen "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben anwenden, um einen polierten, markengerechten Look zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Rendern Sie Ihr fertiges Einführungsvideo für Führungskräfte in "HD-Rendering" und verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie Vision & Inspirieren Sie

Entwickeln Sie kraftvolle Motivationsvideos, die es Führungskräften ermöglichen, die Unternehmensvision effektiv zu teilen und Stakeholder zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Video-Intros mit Vorlagen zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Video-Intros mit einer großen Auswahl an professionellen Video-Vorlagen. Sie können eine Vorlage einfach anpassen, indem Sie Ihre eigenen Medien, Texte und sogar Animationen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen, was es zu einem effizienten Video-Intro-Maker macht. So können Sie schnell polierte, ansprechende Einführungen produzieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Generator?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI Video Generator, der fortschrittliche AI Avatare und realistische AI Voiceovers nutzt, um Text nahtlos in Video zu verwandeln. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videos, einschließlich HD-Renderoptionen, aus einem einfachen Skript zu produzieren, ohne komplexe Filmausrüstung zu benötigen.

Kann ich mein Branding in HeyGen-Videos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihre Videos einfach anpassen, indem Sie Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und andere visuelle Elemente hinzufügen. Dies stellt sicher, dass jedes personalisierte Video Ihren einzigartigen Stil und Ihre Professionalität widerspiegelt.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung personalisierter Videoinhalte?

HeyGen ist hervorragend in der Erstellung personalisierter Videoinhalte, was es ideal für verschiedene Anwendungen wie Einführungsvideos für Führungskräfte, neue Mitarbeiter oder Onboarding-Inhalte macht. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell einzigartige Videos zu generieren, indem Sie Skripte und AI Avatare für einzelne Empfänger oder spezifische Gruppen anpassen. Dies ermöglicht eine skalierbare Personalisierung für wirkungsvolle Kommunikation.

