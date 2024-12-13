Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für eine Führungskräfteankündigung, das sich an alle internen Mitarbeiter und wichtige Stakeholder richtet. Stellen Sie die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens in einem inspirierenden und professionellen visuellen Stil vor, begleitet von einer mitreißenden Musik und einer klaren Stimme. Dieses 'Unternehmenskommunikations'-Stück sollte effektiv die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um die Botschaft von einem virtuellen Geschäftsführer zu übermitteln und eine konsistente und polierte Präsentation zu gewährleisten, die über einen Video-Generator für Führungskräfteankündigungen erstellt wird.

