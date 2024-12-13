Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Pädagogen und Trainer, das zeigt, wie man HeyGen als AI-Quiz-Test-Ersteller verwendet, um interaktive Quizze zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit Bildschirmaufnahmen der Plattform und dynamischen Textanimationen, ergänzt durch einen klaren und professionellen Audiostil, der durch nahtlose Voiceover-Generierung erreicht wird.

Video Generieren