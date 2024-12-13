Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Studenten richtet, die Schwierigkeiten mit komplexen Themen haben, und zeigen Sie, wie ein "Erklärvideo-Maker für Prüfungsvorbereitung" ihren Lernprozess vereinfachen kann. Das Video sollte einen dynamischen und klaren visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik haben und einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Konzepte präsentiert. Betonen Sie die Einfachheit, Text in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und KI-Avatare für klare Voiceover-Generierung nutzen.

Video Generieren