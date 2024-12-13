Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Produktmanager und technische Leiter, das den gesamten Entwicklungszyklus eines Software-Features veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, unter Verwendung von animierten Flussdiagrammen und Datenüberlagerungen, um die "Evolution" des Projekts darzustellen, die in einer polierten Benutzeroberfläche gipfelt. Eine professionelle Sprachausgabe, generiert von HeyGen's "Sprachgenerierung", wird die Zuschauer durch wichtige Meilensteine führen, begleitet von einem erhebenden, technikzentrierten Soundtrack, der hervorhebt, wie ein "KI-Video"-Ersteller diese Präsentation vereinfacht.

Video erstellen