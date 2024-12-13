Event-Signage-Video-Maker für dynamische Displays

Verwandeln Sie Ihr Event-Marketing mit unserem Online-Event-Signage-Video-Maker, der fesselnde AI-Avatare und anpassbare Vorlagen bietet.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Werbevideo, das Ihre bevorstehende Veranstaltung präsentiert, speziell für Veranstaltungsorganisatoren und Marketingfachleute, die Begeisterung wecken möchten. Nutzen Sie lebendige Bilder, fröhliche Hintergrundmusik und dynamische Textanimationen, um wichtige Veranstaltungsdetails hervorzuheben, und verwenden Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle und wirkungsvolle Erstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine 45-sekündige Ankündigung für eine Firmenveranstaltung vor, die sich an potenzielle Teilnehmer und Geschäftskunden richtet und in einem eleganten und modernen visuellen Stil präsentiert wird. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der wichtige Informationen vermittelt, untermalt von beruhigender Hintergrundmusik, und HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare" für eine polierte Präsentation demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen fesselnden 15-sekündigen Social-Media-Teaser, der die Aufmerksamkeit von Social-Media-Followern und potenziellen Veranstaltungsteilnehmern auf sich zieht. Verwenden Sie eingängige, verspielte Bilder mit fetten Textanimationen und energetischer Musik, um sicherzustellen, dass es für Kurzform-Plattformen optimiert ist. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr Skript mühelos in eine dynamische visuelle Geschichte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine anspruchsvolle 60-sekündige Videoeinladung für Markenmanager und Kreativdirektoren, die sich auf eine hochkarätige Firmenveranstaltung konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegant und filmisch sein, ergänzt durch orchestrale Musik, die eine personalisierte Markenintegration durch benutzerdefinierte Medien ermöglicht. Präsentieren Sie dies effektiv mit HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um ein einzigartiges und unvergessliches 'Event-Video-Maker'-Erlebnis zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Event-Signage-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach professionelle und fesselnde Event-Signage-Videos, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei jeder Veranstaltung heraussticht.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Event-Signage-Video zu starten. Nutzen Sie "Vorlagen & Szenen", um eine starke visuelle Grundlage zu gewährleisten.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mühelos an, indem Sie die spezifischen "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihrer Marke integrieren, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Steigern Sie das Engagement und vermitteln Sie Ihre Botschaft effektiv, indem Sie "Sprachgenerierung" nutzen, um eindrucksvolle Audios zu erstellen, oder fesselnde Animationen und Texteffekte hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Event-Video
Finalisieren Sie Ihre Event-Videos, indem Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" verwenden, um sicherzustellen, dass sie perfekt für verschiedene Bildschirme und soziale Medien optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Event-Atmosphäre mit fesselnden Videos

Erstellen Sie inspirierende und informative Videos für Event-Signage, um das Erlebnis der Teilnehmer zu verbessern und wichtige Botschaften effektiv zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mein Event-Marketing mit kreativen Promo-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, atemberaubende Promo-Videos mit AI-Avataren und einer großen Auswahl an anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Fügen Sie einfach fesselnde Animationen hinzu und integrieren Sie Ihr Branding, um Ihr Publikum bei jeder Veranstaltung zu begeistern.

Was macht HeyGen zu einem idealen Online-Event-Signage-Video-Maker?

HeyGen bietet eine intuitive Online-Plattform, auf der Sie Event-Signage-Videos mit Ihrem spezifischen Branding, Stockfotos und -videos sowie Textanimationen anpassen können. Seine umfassenden Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Botschaft klar heraussticht.

Kann HeyGen den Video-Editing-Prozess für Event-Videos vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht das Video-Editing, indem es AI-gestützte Tools wie Text-zu-Video aus Skript und professionelle Sprachgenerierung anbietet. So können Sie hochwertige Event-Videos effizient produzieren, ohne komplexe technische Fähigkeiten zu benötigen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung fesselnder Event-Videos für soziale Medien?

HeyGen macht es einfach, vielfältige Event-Videos zu erstellen, die für soziale Medien optimiert sind, mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einer reichhaltigen Medienbibliothek. Sie können schnell fesselnde Inhalte generieren, die Sie auf all Ihren Plattformen teilen können.

