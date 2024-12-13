Event-Zusammenfassung Highlight-Video-Maker für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle Event-Zusammenfassungsvideos, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript umwandeln.

Erstellen Sie ein dynamisches 1-minütiges Event-Zusammenfassungsvideo, das wichtige Momente von einer kürzlich stattgefundenen Technologiekonferenz zeigt, und richten Sie sich dabei an vielbeschäftigte Branchenprofis und potenzielle Teilnehmer. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit energetischen Übergängen und einem mitreißenden elektronischen Soundtrack, unterstützt durch präzise Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript, um wesentliche Informationen schnell zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein poliertes 2-minütiges Highlight-Video eines Unternehmensgalas, das für Stakeholder und Sponsoren konzipiert ist und Professionalität und Markenkonsistenz betont. Verwenden Sie eine elegante, anspruchsvolle visuelle Ästhetik mit stilvoller Hintergrundmusik, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Erkenntnisse präsentiert, um eine konsistente Markenstimme zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Social-Media-Video für ein lokales Gemeinschaftsfestival, das darauf abzielt, ein jüngeres, vielfältiges Publikum anzuziehen. Das Video sollte lebendige, farbenfrohe Bilder mit einem verspielten Audiostil haben und automatische Untertitel verwenden, um Zugänglichkeit und hohe Interaktion auch ohne Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine überzeugende 1-minütige 30-sekündige Zusammenfassung einer internationalen Webinar-Reihe, die für ein globales Publikum in verschiedenen Zeitzonen gedacht ist. Die visuelle Präsentation sollte klar und informativ sein, unterstützt durch eine vielseitige Voiceover-Generierungsfunktion, um in mehreren Sprachen zu erzählen und komplexe Themen leicht verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Event-Zusammenfassung Highlight-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihr Event-Material in fesselnde Highlight-Videos mit AI-gestützten Erstellungs- und Anpassungstools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen, die für dynamische Event-Zusammenfassungen maßgeschneidert sind. Dies bietet einen professionellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihr Highlight-Video.
2
Step 2
Laden Sie Ihr Event-Material hoch
Erwecken Sie Ihr Event zum Leben, indem Sie Ihr Rohmaterial, Fotos und andere Assets direkt in den Editor hochladen. Die Medienbibliothek von HeyGen unterstützt all Ihre Inhaltsanforderungen.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers
Fügen Sie Ihrem Zusammenfassungsvideo eine überzeugende Erzählung hinzu, indem Sie die fortschrittliche AI-Voiceover-Generierung nutzen. Artikulieren Sie klar wichtige Momente und Botschaften, ohne Ihre eigene Stimme aufnehmen zu müssen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Zusammenfassung
Finalisieren Sie Ihr Event-Highlight-Video mit Leichtigkeit. Optimieren Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen und exportieren Sie es in hoher Qualität, bereit zum Teilen über soziale Medien und darüber hinaus.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Werbevideos mit AI

.

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Event-Highlight-Videos, um Ihre Marke zu fördern und zukünftige Teilnehmer anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Generator für Event-Zusammenfassungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Event-Inhalte in dynamische Event-Zusammenfassungsvideos und Highlight-Videos zu verwandeln. Nutzen Sie unsere anpassbaren Videovorlagen und AI-Video-Bearbeitungstools, um schnell fesselnde Kurzform-Inhalte zu erstellen.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet Nutzern modernste AI-Funktionen wie realistische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Fähigkeiten aus dem Skript. Erstellen Sie mühelos professionelle Voiceover-Generierung und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um Ihre Videos zu verbessern.

Kann ich das Branding für meine Event-Highlight-Videos in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Highlight-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos Ihre Logos, Markenfarben und Assets integrieren, um konsistente Event-Marketing- und Social-Media-Inhalte zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen helfen, lange Event-Videos für soziale Medien neu zu nutzen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, lange Videos in fesselnde Kurzform-Inhalte umzuwandeln, die ideal für soziale Medien sind. Erstellen Sie effizient ansprechende Highlight-Videos und exportieren und teilen Sie sie dann auf verschiedenen Plattformen mit optimierten Seitenverhältnissen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo