Event-Promo-Video-Maker: Erstellen Sie beeindruckende Event-Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Promo-Videos für Ihre Veranstaltungen, indem Sie Text in beeindruckende Videos aus einem Skript verwandeln.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie HeyGen als intuitiver AI-Promo-Video-Maker funktioniert. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit einer professionellen, deutlichen Stimme, um die einfache Umwandlung eines einfachen Skripts in eine polierte Veranstaltungsankündigung mithilfe der Text-zu-Video-Funktion zu demonstrieren und es mit der Voiceover-Generierung zu verfeinern, wobei der benutzerfreundliche Easy-Drag-and-Drop-Editor der Plattform hervorgehoben wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für vielbeschäftigte Veranstaltungsorganisatoren, das zeigt, wie schnell sie einen wirkungsvollen Event-Promo-Video-Teaser erstellen können. Verwenden Sie schnelle visuelle Effekte, fröhliche, lizenzfreie Musik und auffällige Textüberlagerungen, um die schnelle Produktionsfähigkeit durch die Nutzung von HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen und die Integration von ansprechendem Inhalt aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ein professionelles Erscheinungsbild zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 1-minütiges 30-sekündiges Video für Marketingteams, die große Konferenzen organisieren, und demonstrieren Sie HeyGens Fähigkeiten zur Erstellung hochwertiger Werbevideos mit AI-Video-Bearbeitungstools. Verwenden Sie einen filmischen visuellen Stil mit einem inspirierenden Soundtrack, präsentieren Sie einen AI-Avatar, der wichtige Veranstaltungsdetails liefert, und zeigen Sie, wie das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses eine nahtlose Anpassung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht, weiter verbessert durch automatische Untertitel.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video für Community-Manager und Content-Ersteller, das HeyGen als ultimativen Promo-Video-Maker für plattformübergreifende Veranstaltungsankündigungen hervorhebt. Präsentieren Sie eine helle, benutzerfreundliche Schnittstellenerfahrung mit einer energetischen, freundlichen Stimme, die die entscheidende Rolle von Untertiteln für die Zugänglichkeit und wie die Voiceover-Generierung schnell lokalisiert werden kann, um eine breitere Reichweite zu erzielen, betont.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Event-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihre Veranstaltungen, von der Idee bis zur Fertigstellung, mit unserer intuitiven Plattform, die für wirkungsvolle Marketingkampagnen entwickelt wurde.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, um Ihr Event-Promo-Video zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für volle kreative Kontrolle.
2
Step 2
Medien hochladen oder generieren
Integrieren Sie Ihre eigenen Fotos, Videos und Musik oder nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um perfekte visuelle und akustische Elemente zu finden, die zum Thema Ihrer Veranstaltung passen.
3
Step 3
Passen Sie Ihren Inhalt an
Verfeinern Sie Ihr Event-Promo mit leistungsstarken Videobearbeitungstools, fügen Sie dynamischen Text hinzu und generieren Sie überzeugende Voiceovers, um die Geschichte Ihrer Veranstaltung zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Werbevideo und exportieren Sie es mit flexiblen Anpassungen & Exporten des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass es perfekt für alle sozialen Medienplattformen und Marketingkanäle formatiert ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Event-Einführungen

Gestalten Sie inspirierende und aufbauende Videos, um Vorfreude und Spannung für Ihre Veranstaltungen zu erzeugen und potenzielle Teilnehmer zu motivieren, teilzunehmen.

Wie nutzt HeyGen AI, um leistungsstarke Promo-Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln, sodass Sie mühelos Inhalte und Medien mit AI erstellen können. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Stimmen wählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln, was es zu einem äußerst effizienten AI-Promo-Video-Maker macht.

Kann ich schnell ein Promo-Video mit HeyGens Vorlagen erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, schnell ein Promo-Video zu erstellen. Unser einfacher Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine schnelle Anpassung und vereinfacht den Erstellungsprozess für all Ihre Werbevideos.

Welche Videobearbeitungstools bietet HeyGen zur Anpassung von Werbevideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Videobearbeitungstools, einschließlich Optionen für benutzerdefiniertes Branding, Anpassungen des Seitenverhältnisses und die Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen. Sie können Ihre Werbevideos auch mit einer umfangreichen Medienbibliothek bereichern, die Stock-Filmmaterial, Bilder und Sounds bietet.

Ist HeyGen eine geeignete Lösung zur Erstellung von Werbeanzeigen für Marketingkampagnen?

Absolut. HeyGen ist ein idealer AI-Promo-Video-Maker zur Produktion hochwertiger Werbeanzeigen und Werbevideos, die auf verschiedene Marketingkampagnen zugeschnitten sind. Seine vielseitigen Funktionen stellen sicher, dass Ihre Inhalte für soziale Medien und darüber hinaus bereit sind.

