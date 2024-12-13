Event-Promo-Video-Generator: Erstellen Sie Beeindruckende Einladungen

Gestalten Sie fesselnde Event-Promo-Videos in Minuten mit unseren intuitiven Vorlagen und Szenen, um Teilnahme und Engagement zu steigern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Event-Promo-Video für eine globale Technologiekonferenz, das sich an Technikprofis und Innovatoren richtet. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit moderner elektronischer Musik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell ansprechende Inhalte zu generieren, die wichtige Redner und Themen hervorheben und ein kraftvolles AI-Videoerlebnis schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 90-sekündiges Werbevideo, das ein neues Software-Update für bestehende Nutzer und potenzielle Kunden präsentiert. Verwenden Sie einen informativen und professionellen visuellen Stil mit einer klaren, ruhigen Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare, autoritative Erzählung zu liefern und die Attraktivität Ihrer Marketingvideos zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 45-sekündiges Video zur Ankündigung eines bevorstehenden Webinars über digitale Marketingstrategien, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet. Verwenden Sie helle, ansprechende Visuals und inspirierende Musik. Dieses Video sollte effektiv benutzerdefinierte Videos erstellen, indem es HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um Veranstaltungsdetails klar darzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie man eine neue Funktion eines Online-Videoeditors verwendet. Es richtet sich an Anfänger, die schnelle Anleitungen suchen, und verwendet einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit unterstützendem Audio. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion integrieren, um Promo-Videos effektiv zu bearbeiten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Event-Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Event-Promo-Videos in Minuten mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, Aufmerksamkeit zu erregen und die Teilnahme zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Video-Vorlagen, die speziell für Events entwickelt wurden, um Ihre Kreation zu starten. Dies macht den Start Ihres Promo-Videos einfach und effizient.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Veranstaltungsdetails, Bilder und Clips aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Elemente nahtlos anzuordnen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI
Integrieren Sie ansprechende AI-gestützte Voiceovers und dynamische Textanimationen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln. Fügen Sie automatische Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Event-Promo-Video perfekt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für alle Social-Media-Kanäle. Laden Sie Ihr hochwertiges Video einfach herunter und teilen Sie es auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Event-Teaser gestalten

.

Entwickeln Sie benutzerdefinierte, emotional ansprechende Video-Teaser und Intros, die Begeisterung wecken und zur Teilnahme an Ihren Events ermutigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Promo-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der Textskripte schnell in ansprechende Promo-Videos verwandelt. Sie können mit verschiedenen Video-Vorlagen beginnen oder Textvorgaben nutzen, um erste AI-Visuals zu generieren, was Ihren Content-Erstellungsprozess erheblich vereinfacht.

Welche Anpassungsoptionen bietet der Online-Videoeditor von HeyGen?

Der robuste Online-Videoeditor von HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie können Ihre Marketingvideos mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor personalisieren, das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren, animierten Text hinzufügen und aus einer Bibliothek von lizenzfreien Assets wählen, um herausragende benutzerdefinierte Videos zu erstellen.

Können die AI-gestützten Tools von HeyGen meine Videoproduktion verbessern?

Absolut. HeyGen integriert fortschrittliche AI-gestützte Tools, darunter lebensechte AI-Avatare und nahtlose Voiceover-Generierung aus Text. Darüber hinaus bietet die Plattform automatische Untertitel und Captions, was die AI-Bearbeitungstools von HeyGen unverzichtbar für die Erstellung zugänglicher und hochwertiger Werbevideos macht.

Wie kann ich mit HeyGen erstellte Videos für verschiedene Social-Media-Kanäle optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Promo-Videos einfach für verschiedene Social-Media-Kanäle zu optimieren, indem flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und diverse Exportoptionen angeboten werden. Sobald Ihr Video in 1080p HD-Auflösung perfektioniert ist, können Sie es problemlos herunterladen und auf Plattformen wie YouTube Shorts, Instagram und Facebook Ads teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo