Gestalten Sie beeindruckende Nachrichten-Videos und optimieren Sie Ihren Videoerstellungsprozess, indem Sie unsere umfassende Vorlagen- & Szenenbibliothek nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Segment für einen Event-Nachrichten-Videoersteller, das sich an Mitglieder der lokalen Gemeinschaft richtet und eine kürzlich stattgefundene Wohltätigkeitsgala in einem lebhaften und professionellen Nachrichtenstil präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um den Bericht zu liefern und der Nachrichtenaktualisierung eine dynamische und persönliche Note zu verleihen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine ansprechende 30-sekündige Ankündigung für einen Nachrichten-Videoersteller für Geschäftspartner und potenzielle Kunden, die eine neue Produkteinführung mit einer eleganten, unternehmerischen und inspirierenden visuellen Ästhetik detailliert beschreibt, komplett mit aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 60-sekündiges Nachrichten-Video-Recap, das sich an frühere Veranstaltungsteilnehmer und Branchenprofis richtet und den Erfolg Ihrer jährlichen Konferenz durch ein lebendiges Highlight-Video mit klarer, prägnanter Voiceover hervorhebt. Verwandeln Sie Ihr Skript direkt in ein fesselndes Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung nahtlos zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein aufmerksamkeitsstarkes 20-sekündiges Update im Stil von Eilmeldungen für Online-Registranten, das einen kurzfristigen Hauptredner für einen bevorstehenden virtuellen Gipfel ankündigt, mit einem dringenden visuellen Flair, fetten Textüberlagerungen und spannender Musik. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement für dieses wichtige Event-Nachrichten-Video mit HeyGens automatischen Untertiteln.
Kreativer Motor

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Event-Nachrichten-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und mühelos professionelle, ansprechende Nachrichten-Videos für Ihre Events und verwandeln Sie Ihre Updates in fesselnde visuelle Geschichten mit AI-Power.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Nachrichten-Video-Vorlagen, um Ihre Kreation zu starten. Dies erleichtert es, Ihr Projekt mit einem überzeugenden visuellen Rahmen zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Laden Sie Ihre Event-Medien und Ihr Skript hoch und integrieren Sie nahtlos die Identität Ihrer Marke, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden.
3
Step 3
Fügen Sie einen AI-Nachrichtensprecher hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit einem professionellen AI-Nachrichtensprecher, der Ihr Skript liefert, oder generieren Sie ein Voiceover aus Ihrem Text. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Event-Nachrichten klar zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Event-Nachrichten-Video perfekt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Teilen Sie Ihr wirkungsvolles Video auf all Ihren Plattformen, um Ihr Publikum informiert und engagiert zu halten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effiziente AI-Nachrichten-Video-Produktion

Nutzen Sie AI, um schnell hochwertige Nachrichten-Videos zu produzieren, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und die Produktionszeit für aktuelle Event-Geschichten zu verkürzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Nachrichten-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Nachrichten-Videos, indem Sie vollständige Videos aus Textskripten generieren können, mit lebensechten AI-Nachrichtensprechern, die Ihre Event-Nachrichten mit professionellen Voiceovers zum Leben erwecken.

Kann HeyGen mir helfen, einzigartige und markengerechte Nachrichten-Video-Inhalte zu gestalten?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Nachrichten-Video-Vorlagen und leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Logos und Farben für eine unverwechselbare und professionelle Videoerzählung zu integrieren.

Wie schnell kann ich ein Nachrichten-Video mit HeyGens AI-Fähigkeiten erstellen?

HeyGens AI-Nachrichtengenerator ermöglicht eine schnelle Videoerstellung, indem Ihre Textskripte in fesselnde Nachrichten-Videos mit AI-gestützter Erzählung und visuellen Elementen in nur wenigen Minuten verwandelt werden, ideal für zeitnahe Event-Nachrichten.

Unterstützt HeyGen vielseitige Nachrichten-Videoformate und -ausgaben?

Ja, HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten-Videos perfekt für jede Plattform formatiert sind, von sozialen Medien bis hin zu Rundfunk, und Ihre Videoerzählung verbessern.

