Erstellen Sie professionelle Videos mit unserem Veranstaltungsankündigungsvideo-Ersteller

Erstellen Sie mühelos ansprechende Veranstaltungsankündigungsvideos mit unserem einfachen Drag-and-Drop-Editor und professionellen Vorlagen & Szenen.

435/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein elegantes 45-sekündiges Werbevideo für einen Luxusmode-Launch, das sich an Modeblogger und Trendsetter richtet. Der visuelle Stil sollte minimalistisch und anspruchsvoll sein, begleitet von ambienter elektronischer Musik, während Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um ein elegantes, poliertes Voiceover zu liefern, das die Kraft professioneller "Videovorlagen" betont.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Veranstaltungsvideo für einen Online-Workshop, das sich an Kleinunternehmer und Freiberufler richtet. Verwenden Sie einen freundlichen, sauberen visuellen Stil mit ruhiger instrumentaler Musik und integrieren Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern und die Erfahrung des "einfachen Drag-and-Drop-Editors" für Ihr Publikum zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen lebendigen 20-sekündigen Social-Media-Clip, um ein Gemeinschaftsfestival zusammenzufassen, das sich an lokale Bewohner und Familien richtet. Dieses energiegeladene Video sollte spielerische visuelle Effekte und beliebte, mitreißende Popmusik enthalten und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell "Inhalte und Medien mit AI zu generieren", perfekt zum Teilen auf beliebten "Social-Media-Plattformen".
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Veranstaltungsankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Veranstaltungsankündigungsvideos mit unserem AI-gestützten Video-Editor, der für schnelle Anpassung und nahtloses Teilen über alle Plattformen hinweg entwickelt wurde.

1
Step 1
Wählen Sie eine Veranstaltungsvideo-Vorlage
Starten Sie Ihr Veranstaltungsankündigungsvideo, indem Sie aus unserer vielfältigen Sammlung gebrauchsfertiger Videovorlagen wählen, die speziell dafür entwickelt wurden, schnell Aufmerksamkeit zu erregen.
2
Step 2
Generieren Sie Inhalte mit AI
Nutzen Sie unseren AI-Video-Editor, um mühelos Skripte, Voiceovers oder sogar AI-Avatare zu integrieren und so die Erstellung überzeugender Erzählungen für Ihre Veranstaltung zu vereinfachen.
3
Step 3
Fügen Sie animierten Text hinzu
Verbessern Sie Ihr Veranstaltungsankündigungsvideo, indem Sie einfach animierten Text hinzufügen, um wichtige Informationen hervorzuheben und Ihre Botschaft ansprechend und einprägsam zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, laden Sie Ihr hochwertiges Veranstaltungsankündigungsvideo herunter oder teilen Sie es direkt auf Ihren bevorzugten Social-Media-Plattformen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie inspirierende Videos, um die Teilnahme an Veranstaltungen zu steigern

.

Entwickeln Sie überzeugende und inspirierende Videos, um die Teilnahme effektiv zu fördern und Begeisterung für Ihre Veranstaltung zu wecken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Veranstaltungsankündigungsvideos vereinfachen?

HeyGen macht die Erstellung eines wirkungsvollen Veranstaltungsankündigungsvideos einfach mit seinem intuitiven AI-Video-Editor. Nutzer können gebrauchsfertige Videovorlagen und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um schnell professionelle Werbevideos zu gestalten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Veranstaltungsvideos?

HeyGens AI-Video-Editor ermöglicht es Ihnen, Inhalte und Medien mit AI zu generieren, einschließlich realistischer AI-Avatare und Voiceovers aus Ihrem Skript. Dies vereinfacht die Produktion ansprechender Veranstaltungsvideos erheblich.

Kann ich mein Veranstaltungsvideo mit Branding und Spezialeffekten in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben in jedes Werbevideo zu integrieren. Sie können Ihre Botschaft auch durch animierten Text und die Nutzung verschiedener Vorlagen und Szenen im Video-Editor verstärken.

Wie kann ich mein fertiges Veranstaltungsankündigungsvideo von HeyGen teilen?

Sobald Ihr Veranstaltungsankündigungsvideo fertig ist, ermöglicht HeyGen es Ihnen, es einfach herunterzuladen oder direkt zu teilen. Sie können Ihre Inhalte über verschiedene Social-Media-Plattformen verbreiten oder online einbetten, um maximale Reichweite zu erzielen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo