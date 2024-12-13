HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, fesselnde "Social-Media-Nachrichtenvideos" schnell zu erstellen, indem es Funktionen wie automatische "Untertitel", Unterstützung für "mehrere Sprachen" und "Seitenverhältnis-Anpassung" für verschiedene Plattformen bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre "Nachrichtenvideos" ein breiteres Publikum mit maximaler Wirkung und Engagement erreichen.