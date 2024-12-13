Evakuierungstraining-Video-Maker: Schnell, Einfach und Effektiv

Erstellen Sie hochgradig ansprechende Notfallreaktionstraining-Videos und optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Compliance-Training-Video für HR-Manager und Sicherheitskoordinatoren, das neue Sicherheitsprotokolle für Büroevakuierungsverfahren detailliert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animiertem Text für die wichtigsten Punkte und einer direkten, autoritativen Stimme im Voiceover. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um den Inhalt zu liefern, und wandeln Sie Ihr bestehendes Skript mühelos in ein Video um. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Anweisungen über Untertitel/Captioning zugänglich sind, um die Integration in LMS-Plattformen zu erleichtern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Notfallreaktionstraining-Video für globale Unternehmen und internationale Sicherheitsbeauftragte, das sich auf einen mehrsprachigen Ansatz zur Brandsicherheit konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, mit klaren Demonstrationen und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeit für mehrsprachige Unterstützung, um sicherzustellen, dass das Video leicht über HeyGens Tools exportiert und in verschiedenen regionalen Teams eingesetzt werden kann, wobei AI-Avatare die Kernbotschaft präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Arbeitssicherheitstraining-Video vor, das für Fabrikarbeiter und Standortleiter entwickelt wurde und ein schnelles Update zu einem spezifischen Maschinen-Lockout-Tagout-Verfahren bietet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und sehr visuell sein, mit realen Szenarien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einem direkten, durchsetzungsfähigen Voiceover. Beginnen Sie schnell mit einer der professionellen Vorlagen & Szenen von HeyGen, um ein fesselndes Trainingsvideo zu erstellen, das Aufmerksamkeit erregt und wichtige Sicherheitsprotokolle verstärkt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Evakuierungstraining-Video speziell für Trainingsabteilungen und Content-Ersteller, das sich auf die effiziente Vermittlung kritischer Informationen konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und lehrreich sein, mit einer klaren AI-Sprecher-Darstellung, die die Zuschauer durch Schritt-für-Schritt-Verfahren führt. Verwandeln Sie Ihr detailliertes Skript direkt in ein überzeugendes Video mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und fügen Sie Untertitel/Captioning für alle verbalen Anweisungen hinzu, um das Verständnis in Ihren Evakuierungstraining-Video-Maker-Bemühungen zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Evakuierungstraining-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende und konforme Evakuierungstraining-Videos mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen für eine effektive Sicherheitsausbildung.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen wählen oder Ihr bestehendes Evakuierungsskript direkt in die Plattform einfügen, um unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen. Diese AI-Sprecher können Ihre Sicherheitsprotokolle mit klaren und konsistenten Voiceovers präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Details hinzu
Integrieren Sie wichtige Sicherheitsinformationen, fügen Sie relevantes Material aus der Stock-Bibliothek hinzu und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captioning für alle Ihre Evakuierungstraining-Videos aktivieren.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und stellen Sie es über Ihre LMS-Plattformen bereit, um Ihre wichtigen Sicherheitstrainingsvideos effektiv mit Ihrem Team zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Sicherheitsprotokolle

.

Zerlegen Sie komplexe Sicherheitsverfahren und Notfallreaktionspläne in klare, leicht verständliche Videos für eine verbesserte Sicherheitsausbildung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Bereitstellung von Trainingsvideos auf LMS-Plattformen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertigen Trainingsvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen zu "exportieren und bereitzustellen", um die Kompatibilität mit den meisten "LMS-Plattformen" sicherzustellen. Sie können auch "Untertitel" hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das "Training-Engagement" für alle Lernenden zu verbessern.

Welche Rolle spielen HeyGens AI-Avatare bei der Erstellung ansprechender Sicherheitstrainingsvideos?

HeyGens "AI-Avatare" fungieren als überzeugende "AI-Sprecher", die "Sicherheitstrainingsvideos" mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben erwecken. Sie steigern das "Training-Engagement" erheblich, indem sie komplexe "Sicherheitsprotokolle" leichter verständlich und einprägsam machen.

Kann HeyGen bei der Erstellung verschiedener Arten von Compliance- und Notfallreaktionstraining-Videos helfen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von "Vorlagen" und die Möglichkeit, "Text-zu-Video aus Skript" für unterschiedliche Bedürfnisse zu generieren, einschließlich "Notfallreaktionstraining-Videos" und "Compliance-Training-Videos". Die "mehrsprachige Unterstützung" stellt sicher, dass Ihre Botschaften ein globales Publikum effektiv erreichen.

Welche Anpassungs- und Bereitstellungsfunktionen sind für von HeyGen erstellte Sicherheitsvideos verfügbar?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben in Ihre "Arbeitssicherheitstrainingsvideos" zu integrieren. Sie können dann dieses angepasste Material einfach "exportieren und bereitstellen", um Markenbeständigkeit und effektive Kommunikation von "Sicherheitsprotokollen" sicherzustellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo