Erstellen Sie ein umfassendes 1-minütiges Video, das wesentliche "Evakuierungsverfahren" für neue Mitarbeiter in einem Bürogebäude demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit einem ruhigen, autoritativen "AI-Sprecher", der die Zuschauer durch jeden Schritt führt. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "AI-Avatare", um eine konsistente Markenrepräsentation und klare, ansprechende Anweisungen zu gewährleisten, sodass komplexe Sicherheitsprotokolle für alle neuen Teammitglieder leicht verständlich sind.

Video Generieren