Erstellen Sie ein 90-sekündiges animiertes Lehrvideo, das sich an neue Besitzer von Elektrofahrzeugen richtet und die Grundlagen der Einrichtung und Nutzung einer Ladestation zu Hause klar erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und leicht verständlich sein, mit lebendigen Motion Graphics, begleitet von einer fröhlichen, gesprächigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Kerninhalt schnell zu erstellen.

