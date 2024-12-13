Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Etsy-Produktvideo, das für potenzielle Käufer von handgefertigten Artikeln konzipiert ist und die filigranen Details eines neu eingeführten Kunsthandwerks zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, mit ästhetischen Nahaufnahmen und Lifestyle-Aufnahmen, ergänzt durch einen aufmunternden instrumentalen Hintergrund. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell einen professionellen Look zu erstellen, und "Untertitel/Beschriftungen", um wichtige Merkmale und Materialien hervorzuheben, die das Produkt für potenzielle Kunden unwiderstehlich machen.

