Etsy Shop Video Maker: Professionelle Videos leicht gemacht

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Etsy-Listing-Videos. Unsere Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Shops perfekt repräsentiert wird und mehr Käufer anzieht.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Etsy-Produktvideo, das für potenzielle Käufer von handgefertigten Artikeln konzipiert ist und die filigranen Details eines neu eingeführten Kunsthandwerks zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, mit ästhetischen Nahaufnahmen und Lifestyle-Aufnahmen, ergänzt durch einen aufmunternden instrumentalen Hintergrund. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell einen professionellen Look zu erstellen, und "Untertitel/Beschriftungen", um wichtige Merkmale und Materialien hervorzuheben, die das Produkt für potenzielle Kunden unwiderstehlich machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein herzerwärmendes 45-sekündiges 'Hinter den Kulissen'-Video, das sich an Kunden richtet, die die authentische Geschichte hinter ihren Einkäufen schätzen, und den Entstehungsprozess eines charakteristischen Etsy-Artikels enthüllt. Die visuelle Ästhetik sollte warm und persönlich sein, echte Momente des Handwerks einfangen, begleitet von einer ruhigen und einladenden "Voiceover-Generierung", die die investierte Leidenschaft erklärt. Integrieren Sie "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", falls nötig, für ergänzende B-Roll, um eine emotionale Verbindung mit den Zuschauern herzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Käufer richtet, die die einzigartige Funktionalität oder die Vorteile eines komplexen Etsy-Produkts verstehen müssen, wie z.B. ein spezialisiertes Werkzeug oder anpassbare Kunstwerke. Die visuelle Präsentation sollte klar und instruktiv sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der die Nutzung demonstriert, unterstützt durch prägnante Textüberlagerungen. Nutzen Sie "Text-zu-Video aus Skript", um effizient eine fesselnde Erzählung zu generieren, und "Untertitel/Beschriftungen" für die Zugänglichkeit, um den Wert des Produkts zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 20-sekündiges Video, das darauf abzielt, die Etsy-Verkäufe und das Engagement zu steigern, indem es leuchtende Kundenbewertungen zeigt. Dieses schnelle, lebhafte Video richtet sich an Käufer, die nach sozialem Beweis suchen, und zeigt kurze, wirkungsvolle Testimonials als "Untertitel/Beschriftungen" auf dem Bildschirm mit schnellen Schnitten und energetischer Musik. Nutzen Sie "Vorlagen & Szenen", um einen polierten und modernen Look zu erzielen, und erwägen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und das Vertrauen und die Begeisterung für Ihren Shop zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Etsy Shop Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende, professionelle Produktvideos für Ihre Etsy-Listings, um die Sichtbarkeit Ihres Shops und das Kundenengagement zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Videovorlagen, die für Produktpräsentationen optimiert sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr einzigartiges Etsy-Listing-Video mit einem benutzerfreundlichen Video-Editor zu erstellen.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Produktmedien hoch
Laden Sie mühelos Ihre Produktfotos und Videoclips in die Medienbibliothek hoch. Fügen Sie dann überzeugende Text- und Beschriftungsüberlagerungen hinzu, um wichtige Merkmale und Vorteile Ihrer Artikel hervorzuheben und eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
3
Step 3
Branding und Audio anwenden
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit den Brand-Kit-Funktionen, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihr Video mit lizenzfreier Musik oder generieren Sie Voiceovers, um eine fesselnde Erzählung hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr optimiertes Video
Exportieren Sie Ihr finales Video mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, um sicherzustellen, dass es im idealen Format und in der idealen Auflösung für Etsy-Listings vorliegt. Machen Sie es bereit zum Hochladen und steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Shops.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenbewertungen und Rezensionen hervor

.

Verwandeln Sie positives Kundenfeedback in überzeugende Video-Testimonials, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihren Etsy-Shop und Ihre Produkte aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, atemberaubende Etsy-Produktvideos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen?

HeyGen ermöglicht es Etsy-Verkäufern, mühelos atemberaubende, professionelle Produktvideos zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und KI-gestützten Tools, um Ihre Artikel wunderschön hervorzuheben und sicherzustellen, dass Ihre Etsy-Produktvideos auffallen und Aufmerksamkeit erregen.

Welche kreativen Tools bietet HeyGen, um meine Etsy-Listing-Videos für meine Marke anzupassen?

HeyGen bietet robuste Brand-Kit-Funktionen, um Ihre Etsy-Listing-Videos anzupassen, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und einzigartige visuelle Elemente integrieren können. Erhöhen Sie Ihre Markenidentität mit benutzerdefinierten Video-Overlays und Motion Graphics, um professionelle Videos zu erstellen, die mit der Ästhetik Ihres Shops harmonieren.

Welche innovativen Möglichkeiten bietet HeyGen, um das Storytelling in meinen Etsy-Shop-Videos zu verbessern?

HeyGen bietet innovative Funktionen zur Verbesserung des Storytellings in Ihren Etsy-Shop-Videos, einschließlich KI-Voiceover-Generierung und robuster Text-zu-Video-Fähigkeiten. Fügen Sie mühelos fesselnde Erzählungen, benutzerdefiniertes Audio und klare Untertitel und Beschriftungen hinzu, um professionelle Erklärvideos zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Video-Editor, um schnell meine Etsy-Produktvideos zu erstellen und zu aktualisieren?

Absolut, HeyGen ist als intuitiver Online-Video-Editor konzipiert, der es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach Ihre Etsy-Produktvideos mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen und zu aktualisieren. Diese Effizienz hilft Ihnen, mühelos überzeugende Listing-Videos zu produzieren, die Ihre Etsy-Verkäufe und das Engagement steigern.

