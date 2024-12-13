Ihr Go-To Ethikprogramm-Videoersteller für HR-Teams

Entwickeln Sie mühelos wirkungsvolle Ethik-Trainingsvideos für die Mitarbeiterschulung, indem Sie Skripte mit der Text-zu-Video-Funktion in fesselnde Inhalte verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges 'Compliance-Training-Video', das sich auf ein häufiges Dilemma am Arbeitsplatz konzentriert und alle bestehenden Mitarbeiter für eine jährliche Auffrischung anspricht. Das Video sollte einen szenariobasierten Lernansatz verwenden, mit einem fesselnden visuellen Stil, der Spannung aufbaut und dann klar auflöst, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erzählung schnell einzurichten, und die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Teams und das obere Management richtet und die positiven Auswirkungen und Vorteile einer robusten 'Workplace Ethics Video Maker'-Lösung hervorhebt. Dieses Stück sollte einen dynamischen, unternehmerischen visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik und einer klaren, selbstbewussten Stimme aufweisen, unterstützt von HeyGens Untertiteln für Barrierefreiheit und seiner Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für professionelle Visuals.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Bildungselement, das die Bedeutung ethischen Verhaltens in täglichen Aufgaben veranschaulicht, zugeschnitten auf alle Unternehmensmitarbeiter als Teil laufender 'Ethik-Trainingsvideos'. Das Video sollte einen klaren, erklärenden visuellen Stil annehmen, möglicherweise mit einfachen Animationen, und eine nachvollziehbare und klare Erzählstimme verwenden. HeyGens Text-zu-Video-Funktion kann eine genaue und konsistente Lieferung sicherstellen, verstärkt durch AI-Avatare für eine persönliche Note.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Ethikprogramm-Videoersteller funktioniert

Entwickeln Sie schnell professionelle und ansprechende Ethik-Trainingsvideos für Ihre HR-Teams mit HeyGens AI-Video-Generator, um einen starken ethischen Arbeitsplatz zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres umfassenden Trainingsskripts oder nutzen Sie eine vorgefertigte Vorlage, um den Inhalt Ihres Ethikprogramm-Videos effizient zu strukturieren. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in fesselnde Visuals für eine effektive Mitarbeiterschulung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare und Szenen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Moderatoren oder Charaktere darzustellen. Passen Sie Szenen mit relevanten Visuals und Branding an, um den Inhalt Ihres Workplace Ethics Video Maker mit den Richtlinien Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceover und Untertitel hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um eine klare Kommunikation sicherzustellen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für Ihre Ethik-Trainingsvideos, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Ethikprogramm-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Auflösungen, die für jede Lernplattform geeignet sind. Teilen Sie Ihre Compliance-Trainingsvideos mit Ihrem Team, um einen starken ethischen Arbeitsplatz zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe ethische Konzepte klären

Verwandeln Sie komplexe ethische Richtlinien und Compliance-Anforderungen in klare, leicht verständliche Videoerklärungen für alle Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Ethik-Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Compliance- und Ethik-Trainingsvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie unseren AI-Video-Generator mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihre Trainingsskripte in professionellen Inhalt für die Mitarbeiterschulung zu verwandeln.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Videoersteller für Arbeitsplatzethik?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videos zur Arbeitsplatzethik, indem es Trainingsskripte in professionelle Videos umwandelt. Unsere umfangreichen Vorlagen und intuitiven Text-zu-Video-Funktionen reduzieren die Produktionszeit und den Aufwand erheblich, was HeyGen zu einem leistungsstarken Ethikprogramm-Videoersteller macht.

Können wir AI-Avatare für szenariobasiertes Ethiklernen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene AI-Avatare zu nutzen, um überzeugendes szenariobasiertes Lernen für Ihre Ethikprogramm-Videos und Compliance-Trainings zu erstellen. Bringen Sie Ihre Skripte mit einer Vielzahl von Charakteren und Stimmen zum Leben, um Ihre Mitarbeiterschulung interaktiver zu gestalten.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Barrierefreiheitsfunktionen für Ethik-Trainings?

HeyGen bietet eine robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Trainingsvideos für eine vielfältige globale Belegschaft zugänglich und wirkungsvoll sind. Dies verbessert die Mitarbeiterschulung in verschiedenen Sprachen und berücksichtigt unterschiedliche Lernbedürfnisse.

