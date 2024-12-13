Immobilien-Insights-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Immobilieninhalte

Immobilienmakler können mit unseren AI-Avataren mühelos fesselnde Immobilientouren und Marktanalysen für soziale Medien erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Immobilienmarketing-Video, das sich auf die Bereitstellung wichtiger Marktinformationen für die lokale Gemeinschaft und potenzielle Verkäufer konzentriert. Präsentieren Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit datengesteuerten Grafiken, geliefert von einem autoritativen AI-Avatar, der mit der AI-Avatars-Funktion von HeyGen erstellt wurde und direkt aus einem gut strukturierten Skript spricht, das über Text-zu-Video aus dem Skript umgewandelt wurde.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Immobilien-Tour-Video für soziale Medien, das sich an Follower mit personalisiertem Branding und einem modernen, energetischen visuellen Stil richtet. Verwenden Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen für eine schnelle Erstellung und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captions hinzufügen, die wichtige Verkaufsargumente hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 50-Sekunden-Immobilienvideo, das eine neue Immobilienentwicklung einem breiteren Online-Publikum präsentiert. Das Video sollte einen filmischen, dynamischen visuellen Stil haben, der mehrere Winkel und Merkmale mit einem aufmunternden Soundtrack hervorhebt, und die Größenanpassung & Exporte von HeyGen nutzen, um für verschiedene soziale Medienkanäle zu optimieren, wobei die umfassenden Video-Vorlagen voll ausgeschöpft werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Insights-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Immobilienmarketing-Videos und Immobilientouren, die Ihr Publikum informieren und einbinden, und steigern Sie Ihre Online-Präsenz mit AI-gesteuerter Technologie.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Video-Vorlagen, die auf Immobilienangebote und Hausbesichtigungen zugeschnitten sind und eine starke Grundlage für Ihre Immobilienvideos bieten.
2
Step 2
Inhalte anpassen
Fügen Sie Ihre spezifischen Immobiliendetails, hochqualitative Bilder und Videoclips hinzu, um Ihre Immobilientouren zu personalisieren. Nutzen Sie die integrierte Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um jeden Winkel zu präsentieren.
3
Step 3
Mit AI verbessern
Integrieren Sie einen AI-Avatar, um wichtige Marktanalysen zu erzählen oder Immobilienmerkmale hervorzuheben, und erwecken Sie Ihr Angebot mit fortschrittlicher AI-gesteuerter Technologie für eine dynamische Präsentation zum Leben.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Immobilienmarketing-Videos, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit für nahtloses Teilen auf allen großen sozialen Medienplattformen, um potenzielle Käufer zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Immobilien

Heben Sie erfolgreiche Immobilienverkäufe und die Expertise von Maklern mit personalisierten, fesselnden AI-gestützten Videos für kraftvolle Testimonials und Branding hervor.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilienmarketing-Videos verbessern?

HeyGen nutzt AI-gesteuerte Technologie, um Immobilienmakler bei der Erstellung überzeugender Immobilienmarketing-Videos zu unterstützen. Seine Video-Vorlagen und personalisierten Branding-Optionen erleichtern professionelle Listing-Videos, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind.

Welche Arten von Immobilienvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie mühelos verschiedene Immobilienvideos erstellen, darunter fesselnde Hausbesichtigungen, detaillierte Immobilientouren und aktuelle Marktanalysen. Nutzen Sie AI-Avatare und eine umfassende Stock-Bibliothek, um Ihre Skripte mit professionellen Voiceover-Generierungsfunktionen zum Leben zu erwecken.

Vereinfacht HeyGen die Erstellung von Listing-Videos für Immobilienmakler?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Listing-Videos für Immobilienmakler erheblich, indem es Skripte direkt in Videoinhalte umwandelt. Seine fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfunktionen und automatisierten Untertitel/Captions reduzieren den Bedarf an komplexen Videobearbeitungswerkzeugen und Nachbearbeitungsaufwand erheblich.

Kann ich mein personalisiertes Branding beibehalten, wenn ich Inhalte mit dem Immobilien-Insights-Video-Maker von HeyGen erstelle?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sicherzustellen, dass Ihre Produktionen des Immobilien-Insights-Video-Makers Ihren einzigartigen Stil widerspiegeln. Sie können personalisiertes Branding einfach auf Video-Vorlagen anwenden und die Größenanpassung für verschiedene Vertriebskanäle anpassen.

