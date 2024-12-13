ESG-Nachhaltigkeitsvideo-Generator für wirkungsvolle Berichterstattung

Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe ESG-Ideen in ansprechende, teilbare Videos zu verwandeln und mühelos Ihre Wirkung zu kommunizieren.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für einen Unternehmensnachhaltigkeitsbericht für Unternehmensbeteiligte und potenzielle Investoren, indem Sie professionelle, klare Visuals und eine autoritative Voiceover-Generierung nutzen, um eine wirkungsvolle Geschichte über ESG-Berichterstattung zu erzählen. Sie können dies einfach mit HeyGens AI-Avataren und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video, das sich an die breite Öffentlichkeit richtet, um das Bewusstsein für eine bestimmte Umweltauswirkung zu schärfen, mit lebendigen, modernen Visuals und einem optimistischen Audiostil. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie das Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihre Nachhaltigkeitsvideos schnell über Plattformen zu verbreiten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das das Engagement eines Unternehmens zur Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks für interne Mitarbeiter und zukünftige Rekruten erklärt, indem transparente und datenunterstützte Visuals mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme präsentiert werden. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Untertitel/Caption-Funktionen, um komplexe ESG-Nachhaltigkeitsinitiativen klar zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 30-sekündiges Werbevideo für umweltbewusste Verbraucher, um ein neues grünes Innovationsprodukt zu präsentieren, mit futuristischen, inspirierenden Visuals, die von einem freundlichen, zugänglichen AI-Avatar geliefert werden. Dieser AI Sustainability Video Maker ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung mit HeyGens AI-Avataren und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der ESG-Nachhaltigkeitsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle ESG- und Nachhaltigkeitsvideos, die Stakeholder ansprechen und Ihre Wirkung mit Klarheit und visueller Anziehungskraft kommunizieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in ein natürlich klingendes Voiceover und schafft die Kernnarrative für Ihr Nachhaltigkeitsvideo.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen. Diese AI-Avatare können Ihre Nachhaltigkeitsinhalte präsentieren und verleihen ihnen eine menschliche Note ohne komplexe Dreharbeiten.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, um es mit Ihrer Unternehmensidentität in Einklang zu bringen. Integrieren Sie Ihr Logo, spezifische Farben und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen, um einen konsistenten visuellen Stil beizubehalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre überzeugenden ESG-Berichterstattungsvideos einfach, um Stakeholder zu erreichen und Ihre Nachhaltigkeitsbotschaft zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Unternehmensnachhaltigkeitsberichte

.

Entwickeln Sie professionelle Unternehmensnachhaltigkeitsberichtsvideos, um Ihre ESG-Bemühungen und Fortschritte transparent an Stakeholder zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ESG-Nachhaltigkeitsvideos vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver AI Sustainability Video Maker, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Nachhaltigkeitsvideos und Unternehmensnachhaltigkeitsberichte schnell zu produzieren. Unsere AI-Video-Generierungsplattform vereinfacht den Prozess und macht wirkungsvolles Storytelling für all Ihre ESG-Berichterstattungsbedürfnisse zugänglich.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen, um komplexe ESG-Ideen effektiv zu kommunizieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, Text-zu-Video-Fähigkeiten und Voiceover-Generierung, um komplexe ESG-Konzepte zu entmystifizieren. Dies ermöglicht eine klare, ansprechende Kommunikation Ihrer Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeitsziele an diverse Stakeholder durch professionelle Videos.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz über verschiedene Nachhaltigkeitsvideos hinweg zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Integration, um sicherzustellen, dass Ihre Nachhaltigkeitsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Dies ist ideal für die Erstellung konsistenter Social-Media-Videos oder interner Schulungsvideos, die Ihre Marke widerspiegeln.

Wie macht HeyGen die Erstellung nachhaltiger Videos effizienter?

HeyGen verbessert die Erstellung nachhaltiger Videos, indem es eine Plattform bietet, auf der Sie hochwertige Videos ohne umfangreiche Vor-Ort-Drehs oder traditionelle Produktionskomplexitäten generieren können. Unsere AI-Video-Generierungstechnologie, einschließlich eines AI-Video-Agenten und einer umfassenden Medienbibliothek, ermöglicht eine effiziente und ESG-freundliche Videoerstellung, die Ressourcen und Zeit spart.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo