Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video für neue HeyGen-Nutzer, das visuell zeigt, wie man häufige Fehler bei der Videogenerierung behebt. Der visuelle Stil sollte klar und leicht verständlich sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen und einer ruhigen, leitenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Schritte zu erklären, und zeigen Sie einen AI-Avatar, der häufige Fehler und deren Behebungen demonstriert.

