Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Fabrikmitarbeiter, das den sicheren und korrekten Betrieb unserer neuesten Industriemaschinen demonstriert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare als klare Präsentatoren und verwenden Sie professionelle Vorlagen und Szenen für ein konsistentes Erscheinungsbild. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit einer selbstbewussten AI-Sprachausgabe haben, um eine effektive Einarbeitung der Mitarbeiter mit diesem Ausrüstungsschulungsvideo-Ersteller zu gewährleisten.

Video Generieren