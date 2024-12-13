Geräteübersicht Videoersteller: KI-gestützte Produktdemos

Verwandeln Sie Produktinformationen schnell in ansprechende Übersichtsvideos mit anpassbaren Vorlagen und erzielen Sie professionelle Ergebnisse.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen prägnanten 30-Sekunden-Videoersteller für Geräteübersichten, der sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer richtet und ein neues Büro-Produktivitätsgerät mit lebendigen, modernen Vorlagen und Szenen zeigt. Der Ton sollte klar und motivierend sein und erklären, wie dieses Produkt den täglichen Betrieb mühelos optimiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Produktvideo für B2B-Kunden, das Industriemaschinen in einem anspruchsvollen, hochauflösenden visuellen Stil präsentiert, verstärkt durch einen AI-Avatar, der eine überzeugende, autoritative Erzählung liefert. Betonen Sie die Haltbarkeit und Effizienz und positionieren Sie das Produkt als unverzichtbares Asset für Unternehmen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 15-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, das auf Social-Media-Marketer zugeschnitten ist und sich auf ein einziges, herausragendes Merkmal eines elektronischen Zubehörs konzentriert, mit schnellen, auffälligen Grafiken und klaren, prägnanten Untertiteln. Der Gesamttone sollte aufregend und direkt sein, optimiert für schnelle Interaktion.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Geräteübersicht Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Geräteübersichtsvideos mit KI. Unsere intuitive Plattform hilft Ihnen, Ideen schnell in ansprechende Produkterklärungen zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie neu
Beginnen Sie, indem Sie aus unseren anpassbaren Videovorlagen wählen oder ein neues Projekt von Grund auf starten, um Ihr Geräteübersichtsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals und Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Visuals aus unserer umfangreichen Medienbibliothek und generieren Sie professionelle KI-Voiceovers für detaillierte Gerätebeschreibungen.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Optionen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben hinzufügen, um Ihre Geräteübersicht einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr Geräteübersichtsvideo als hochauflösende MP4-Datei, bereit zur Verbreitung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungsproduktkurse

.

Produzieren Sie mühelos umfassende E-Learning-Kurse und Tutorials für Geräte und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Produktvideos ohne aufwendige Dreharbeiten zu erstellen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-Produktvideoersteller, der es Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Produktvideos zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen, eine umfassende Stock-Medienbibliothek und KI-Voiceovers, um Ihre Produkterklärungen zum Leben zu erwecken, ohne dass traditionelles Filmequipment erforderlich ist, und optimieren Sie so Ihren Content-Erstellungsprozess.

Welche kreative Kontrolle habe ich über meine mit HeyGen erstellten Produktvideos?

HeyGen gibt Ihnen umfassende kreative Kontrolle, um Produktvideos für Ihre Marke anzupassen. Nutzen Sie den integrierten Video-Editor mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Markenassets einzubinden, visuelle Anpassungen vorzunehmen und Ihre Botschaft zu verfeinern, sodass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen bei der Erstellung spezifischer Arten von Produktinhalten, wie Geräteübersichten, helfen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Videoersteller für Geräteübersichten und Produkterklärungen. Sie können problemlos detaillierte Produkterklärungen mit KI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten erstellen und sie als hochauflösende MP4-Dateien exportieren, die bereit zur Verteilung sind.

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Produktions-Workflow für Produktdemonstrationen?

HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess, ein Produktdemo-Videoersteller zu werden, indem es einen nahtlosen Workflow bietet, der die Notwendigkeit von Dreharbeiten oder komplexer Bearbeitung eliminiert. Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Editor hilft Ihnen, effizient überzeugende Videoinhalte von der Konzeption bis zur Endproduktion zu erstellen und Ihre Video-Content-Erstellung zu transformieren.

