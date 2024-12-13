Videoerstellung für Gerätebedienung: Vereinfachen Sie das Training mit AI

Verwandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende Schulungsvideos für Geräte mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für erfahrene Servicetechniker im Außendienst, die eine schnelle Auffrischung zu fortgeschrittenen Diagnosen für ein bestimmtes Gerät benötigen. Der visuelle Stil muss ansprechend und dynamisch sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, die durch HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert werden, ergänzt durch einen freundlichen und prägnanten Instruktionston.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für globale Fertigungsteams, einschließlich solcher mit unterschiedlichen Sprachhintergründen, das die entscheidenden Sicherheitsprotokolle für schwere Maschinen erklärt. Dieses Video erfordert detaillierte, erklärende Visuals mit klaren Aufnahmen der Geräte in Aktion, vollständig unterstützt durch HeyGen's Untertitel für mehrsprachige Zugänglichkeit und eine gemessene, klare Audioausgabe.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo, das auf potenzielle Kunden zugeschnitten ist, die unsere neuesten Industrieanlagen bewerten, und sich auf deren innovative Funktionen und betriebliche Vorteile konzentriert. Der visuelle und akustische Stil des Videos sollte poliert und elegant sein, mit dynamischen Übergängen und beschwingter Hintergrundmusik, effektiv genutzt mit HeyGen's anpassbaren Vorlagen und Szenen für eine professionelle Präsentation.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Gerätebedienung funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle und ansprechende Anleitungsvideos für die Gerätebedienung, um Klarheit und Schulungseffektivität zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Betriebsanweisungen. Unsere Plattform verwendet Ihr Videoskript, um automatisch einen ersten Entwurf zu erstellen, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Leitfaden zu erzählen, und fügen Sie problemlos relevantes Filmmaterial oder Bilder aus Ihrer Mediathek oder unserer umfangreichen Stock-Sammlung hinzu.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachüberlagerungen und Untertitel hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen, um Ihre Anweisungen klar zu vermitteln und globale Zugänglichkeit und Verständnis für komplexe Verfahren zu gewährleisten.
4
Step 4
Passen Sie das Branding an und exportieren Sie
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben an. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video zur Gerätebedienung im gewünschten Seitenverhältnis für eine nahtlose Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Anleitungs- und Demovideos erstellen

.

Erstellen Sie schnell klare Anleitungsvideos und Produktdemonstrationsvideos für Geräte, um komplexe Vorgänge für ein breiteres Verständnis zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung komplexer Videos zur Gerätebedienung mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte in professionelle Videos zur Gerätebedienung zu verwandeln. Sie können AI-Avatare und AI-Sprachüberlagerungen verwenden, um komplexe Prozesse klar zu erklären, was Ihren Videoproduktionsablauf erheblich vereinfacht und sicherstellt, dass technische Details effektiv kommuniziert werden.

Kann HeyGen meiner Organisation helfen, effektive Schulungsvideos für die Geräteverwendung zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein AI-Videoersteller, der darauf ausgelegt ist, ansprechende Anleitungsvideos für die Geräteverwendung zu produzieren. Mit anpassbaren Vorlagen und der Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen, können Sie konsistente, hochwertige Schulungsinhalte erstellen, die die betriebliche Effizienz in Ihren Teams verbessern.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für professionelle Produktdemonstrationsvideos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktdemonstrationsvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo einfach einfügen, Farbschemata anpassen und aus anpassbaren Vorlagen wählen, um in jedem Video eine professionelle und kohärente visuelle Präsenz zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos für Geräte für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Unterstützung für Ihre Schulungsvideos zur Gerätebedienung. Sie können AI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, wodurch Ihre Betriebsanweisungen mühelos für ein vielfältiges und globales Publikum zugänglich werden.

