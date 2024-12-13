3

Step 3

Fügen Sie Lastmanagement hinzu

Sobald der Generator stabil läuft, schließen Sie Ihre wesentlichen Geräte oder Systeme schrittweise an und stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast innerhalb der Kapazität des Generators bleibt. Verwalten Sie die Stromverteilung effizient, so wie Sie Elemente innerhalb einer Szene mit Vorlagen & Szenen anordnen, um Informationen klar zu vermitteln.