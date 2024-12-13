HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos für soziale Medien zu erstellen, indem es verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen bietet, die auf verschiedene Plattformen zugeschnitten sind. Die Fähigkeit der Plattform, hochwertige Nachhaltigkeitsvideos zu produzieren, hilft, Ihre ESG-Berichterstattung und Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv einem breiteren Publikum zu kommunizieren.