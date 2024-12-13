Umwelt-Richtungs-Videoersteller: Erstellen Sie wirkungsvolle Inhalte

Erstellen Sie mühelos ansprechende öffentliche Bewusstseins- und Bildungsvideos, indem Sie HeyGens innovative Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen.

615/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges Erklärvideo, das sich an Außendiensttechniker und Neueinsteiger im Umweltsektor richtet und die ordnungsgemäße Verwendung eines neuen "Umwelt-Richtungs-Videoerstellers"-Feldgeräts demonstriert. Verwenden Sie einen ansprechenden, animierten visuellen Stil mit illustrativen Bewegungsgrafiken, um komplexe Verfahren zu vereinfachen. Die Erzählung, die von einem freundlichen "AI-Avatar" mit "Voiceover-Generierung" geliefert wird, führt die Zuschauer durch Einrichtung, Betrieb und Fehlerbehebung und macht technisches Training zugänglich und einprägsam.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges öffentliches Bewusstseinsvideo, das sich an Interessengruppen und öffentliche Interessengruppen richtet und die Auswirkungen eines "Umwelt-Richtungs-Videoerstellers"-Projekts zeigt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und datengetrieben sein und dynamische "Vorlagen & Szenen" nutzen, um wichtige Umweltverbesserungen und zukünftige Richtungen hervorzuheben. Ein professionelles Voiceover wird die Erfolgsgeschichte erzählen und zugängliche Informationen für ein breites Publikum bereitstellen und das Gemeinschaftsengagement fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges technisches Update für Regulierungsbehörden und interne Compliance-Teams, das die neuesten Fortschritte aus einem "Umwelt-Richtungs-Videoerstellers"-Forschungsprojekt zusammenfasst. Das Video erfordert einen formalen und direkten visuellen Stil, der Klarheit und Informationsdichte priorisiert. Nutzen Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion, um sicherzustellen, dass alle technischen Details genau vermittelt und zugänglich sind, und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um den Inhalt einfach für verschiedene Berichtsplattformen anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Umwelt-Richtungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Umwelt-Richtungs-Videos, die Ihr Publikum mit professionellen animierten Inhalten, die für Klarheit und Reichweite konzipiert sind, informieren und inspirieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Botschaft. Verwenden Sie unsere **Text-to-Video aus Skript**-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in einen ersten Videodraft zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl ansprechender Vorlagen oder nutzen Sie **AI-Avatare**, um Ihre Umweltbotschaft effektiv zu präsentieren und Ihre **animierten Videos** fesselnd zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Marke hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellem Audio, indem Sie unsere **Voiceover-Generierung**-Funktion nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Umweltbotschaft klar und effektiv gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Umweltvideo, indem Sie **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte** nutzen, um es für verschiedene Plattformen, einschließlich **Social-Media-Videos**, vorzubereiten und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Umweltkampagnen

.

Erstellen Sie in Minuten überzeugende und effektive AI-gestützte Videoanzeigen, um das öffentliche Bewusstsein und die Unterstützung für wichtige Umweltinitiativen und -anliegen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Agent, der Ihre Skripte direkt in ansprechende Videos verwandelt. Unsere robuste Text-to-Video aus Skript-Funktion automatisiert die Voiceover-Generierung und ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare mühelos zu integrieren, wodurch der gesamte Produktionsprozess optimiert wird.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihre visuelle Identität zu wahren. Sie können unsere vielfältigen Vorlagen & Szenen nutzen, benutzerdefinierte Bewegungsgrafiken einfügen und Ihre Markenassets integrieren, um professionelle animierte Videos zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Exportoptionen stehen für HeyGen-Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet flexible Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für verschiedene Plattformen optimiert sind. Egal, ob Sie Social-Media-Videos oder Inhalte für andere Kanäle erstellen, Sie können Ihr Ergebnis im Film-Bearbeitungsbereich feinabstimmen, um präzise technische Spezifikationen zu erfüllen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion?

HeyGens fortschrittliche AI-Avatare dienen als leistungsstarke Präsentatoren, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Als führendes Animationstool ermöglicht HeyGen es Ihnen, dynamische animierte Videos zu erstellen, die sich perfekt für die Erstellung überzeugender Erklärvideos oder Bildungseinhalte eignen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo