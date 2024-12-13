Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das die Auswirkungen des "Klimawandels" auf lokale Ökosysteme erklärt, und richten Sie sich dabei an junge Erwachsene und Pädagogen. Der visuelle Stil sollte dynamische Datenvisualisierungen mit emotional ansprechenden Stockvideos kombinieren, während der Ton ein informatives Voiceover bietet. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um die visuelle Erzählung einfach zu erstellen, und "Voiceover-Generierung" für eine professionelle Tonspur.

