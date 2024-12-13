Stellen Sie sich ein 30-sekündiges inspirierendes Video vor, das sich an angehende Startup-Gründer richtet und zeigt, wie einfach es ist, ihre unternehmerische Vision zu verwirklichen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit einem AI-Avatar, der selbstbewusst komplexe Ideen erklärt, unterstützt von einer klaren, motivierenden Stimme. Dieses Video wird effektiv die AI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um die Kraft eines Entrepreneurship-Video-Generators zu demonstrieren.

