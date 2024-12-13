Unternehmertum-Trainingsvideo-Generator für ansprechende Kurse

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmertum-Trainingsvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion, um die Wissensspeicherung zu verbessern.

417/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo für L&D-Teams und Unternehmensausbilder, das zeigt, wie die KI-Avatare von HeyGen komplexe Informationen klar und ansprechend vermitteln können. Das Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil annehmen, mit einem autoritativen, aber freundlichen KI-Avatar, der den Inhalt präsentiert, unterstützt von einer präzisen Sprachübertragung für optimale Wissensspeicherung im technischen Training.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Marketingvideo, das sich an vielbeschäftigte Marketingmanager und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen die schnelle Produktion von hochwertigem Inhalt ermöglichen. Dieses dynamische und schnelle visuelle Stück sollte ein zeitgemäßes Gefühl vermitteln, ergänzt durch eine prägnante KI-Sprachübertragung und Untertitel für maximale Wirkung als KI-Videogenerator-Lösung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für globale L&D-Abteilungen und internationale Unternehmen, das sich auf die leistungsstarke Sprachgenerierung von HeyGen konzentriert, insbesondere auf die Funktion der mehrsprachigen Sprachübertragungen. Das Video sollte einen professionellen und global ausgerichteten visuellen Stil mit vielfältigen visuellen Elementen aufweisen, die die Einfachheit der Erstellung lokalisierter Schulungsvideos für verschiedene Zielgruppen hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmertum-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmertum-Trainingsvideos mit KI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen, um die Wissensspeicherung und das Engagement der Lernenden zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie damit, Ihren Unternehmertum-Trainingsinhalt in den Skripteditor zu schreiben oder einzufügen, der als Grundlage für Ihre Text-zu-Video-Generierung dient.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren, um Ihr Unternehmertum-Training zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und visuellen Elementen
Wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke mit leistungsstarken Branding-Kontrollen an und integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek, um Ihr Schulungsvideo zu perfektionieren.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr KI-generiertes Schulungsvideo, indem Sie automatisch generierte Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie dann Ihr vollständiges Unternehmertum-Trainingsvideo für eine nahtlose Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie motivierende Inhalte

.

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videoinhalte, um angehende Unternehmer zu motivieren und wichtige Denkweisen zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als KI-Videogenerator für Schulungsinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Ihre Textskripte in überzeugende Videos mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Dieser leistungsstarke Text-zu-Video-Generator vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Lern- und Entwicklungsmaterialien effizient.

Welche Arten von Schulungsvideos können L&D-Teams mit HeyGen erstellen?

L&D-Teams können effizient eine Vielzahl von professionellen Schulungsvideos produzieren, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding und technischer Schulungsmodule, mit der intuitiven Plattform von HeyGen. Unsere vielfältigen Videovorlagen und der Skripteditor vereinfachen die Inhaltserstellung für eine effektive Wissensspeicherung.

Bietet HeyGen Branding-Kontrollen für Unternehmensschulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in jedes Schulungsvideo zu integrieren. Sie können auch mehrsprachige Sprachübertragungen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt weltweit Anklang findet.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung schneller Mikrolernmodule oder Bildschirmaufnahmen?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Benutzern, schnell Mikrolernmodule zu erstellen und sogar Bildschirmaufnahmen in ihre Videos zu integrieren. Der benutzerfreundliche Skripteditor macht den gesamten Prozess für jeden, der Videoinhalte erstellt, zugänglich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo