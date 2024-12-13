Erstellen Sie ein 30-sekündiges Unternehmer-Spotlight-Video für einen neuen Online-Coach, das ihre persönliche Markenreise von der Idee zum Erfolg betont. Der visuelle Stil sollte modern und inspirierend sein, mit klaren Grafiken und einem selbstbewussten AI-Avatar, der das Voiceover liefert, ergänzt durch eine aufbauende, subtile musikalische Untermalung. Diese Erzählung sollte ihre Expertise und Vision deutlich hervorheben, um angehende Unternehmer anzuziehen, die nach Mentoring suchen. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um eine überzeugende, prägnante Einführung zu gestalten.

Video Generieren