Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo für angehende Unternehmer und Kleinunternehmer, das zeigt, wie man mit innovativen Strategien den Umsatz dramatisch steigern kann. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit schnellen Schnitten und modernen Grafiken, ergänzt durch eine selbstbewusste und freundliche AI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu starten, und setzen Sie die Voiceover-Generierung für professionelle Erzählungen ein.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 45-sekündiges Werbevideo für Tech-Startups und Produktvermarkter, das eine neue Markteinführung ankündigt und sich auf deren innovative Funktionen konzentriert. Stellen Sie sich saubere, futuristische Visuals mit High-Tech-Animationen und klarem Sounddesign vor, gepaart mit klarer, prägnanter Erzählung. Dieses Werbevideo kann effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten erstellt und mit atemberaubenden Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung angereichert werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Promo-Video, das auf Coaches, Berater und Personal-Branding-Kreatoren zugeschnitten ist und deren einzigartigen Wertvorschlag für effektive Marketingkampagnen hervorhebt. Das Video sollte einen warmen, einladenden und authentischen visuellen Stil annehmen, der Vertrauenswürdigkeit durch einen ermutigenden Ton vermittelt. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft persönlich zu präsentieren, und sorgen Sie mit Untertiteln für breite Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 30-sekündiges Erklärvideo, das für Unternehmen konzipiert ist, die komplexe Dienstleistungen oder Produkte schnell klären müssen und als prägnanter Online-Editor für ihre Botschaft dient. Die visuelle Ästhetik sollte hell und ansprechend sein, mit klaren, auf dem Bildschirm angezeigten Texten und einfachen Grafiken, unterstützt durch eine klare, prägnante Voiceover-Generierung. Optimieren Sie das Endergebnis mit HeyGens Größenanpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass es auf allen Plattformen großartig aussieht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmer Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos mit unserem AI-gestützten Video-Editor, der für Unternehmer entwickelt wurde, um ihre Marketingkampagnen zu stärken und ein breiteres Publikum zu erreichen.

1
Step 1
Wählen Sie eine kreative Grundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Video-Vorlagen, die perfekt für verschiedene Werbevideos geeignet sind. Sie können auch einfache Textvorgaben nutzen, um anfängliche Szenen für einen individuellen Start zu generieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre einzigartigen Inhalte hinzu
Fügen Sie Ihre Produktvisualisierungen, Bilder und Markenlogos hinzu. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellen AI-Voiceovers und dynamischem animiertem Text, zusammen mit Optionen aus unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und verfeinern Sie es
Passen Sie jedes Element mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an. Justieren Sie Farben, Schriftarten und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Markenidentität mit robusten Branding-Kontrollen zur Geltung kommt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Exportieren Sie Ihre hochwertigen Werbevideos mit unserer Größenanpassung & Exporte-Funktion, optimiert für verschiedene Social-Media-Kanäle. Teilen Sie direkt, um Ihr Zielpublikum zu erreichen und Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in fesselnde AI-Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr unternehmerisches Vorhaben aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmern, mit seinem intuitiven AI-Video-Editor einfach professionelle Werbevideos zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl von Vorlagen und den Drag-and-Drop-Editor, um Ihre kreativen Ideen zum Leben zu erwecken, Ihre Marketingkampagnen zu stärken und den Umsatz zu steigern.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Funktionen wie die Text-zu-Video-Generierung aus einfachen Textvorgaben und realistische AI-Voiceovers. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoproduktionsabläufe zu optimieren und effizient hochwertige Inhalte zu erstellen, einschließlich Erklärvideos und Produktpräsentationen.

Kann ich Videos an die Identität meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Markenlogos hinzufügen, Farben anpassen und animierten Text integrieren können, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Social-Media-Videos und Marketingkampagnen Ihre einzigartige Markenidentität über alle Kanäle hinweg widerspiegeln.

Bietet HeyGen Zugang zu einer Medienbibliothek für Videoinhalte?

Ja, HeyGen verfügt über eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek, einschließlich Premium-Optionen wie Getty Images, um Ihre Videoprojekte zu bereichern. Sie können problemlos verschiedene Assets zu Ihren Promo-Video-Vorlagen hinzufügen, um ein poliertes und professionelles Finish für alle Ihre Marketingvideos zu gewährleisten.

