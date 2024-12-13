3

Step 3

Passen Sie Ihr Video an und verfeinern Sie es

Passen Sie jedes Element mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor an. Justieren Sie Farben, Schriftarten und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Markenidentität mit robusten Branding-Kontrollen zur Geltung kommt.