Entwickeln Sie ein 30-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich an Unternehmensausbilder richtet und HeyGens AI-Avatare nutzt, um Unternehmensrichtlinien mit einem professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil und klarer Sprachsynthese zu erklären. Dies zeigt, wie ein Unternehmens-Videoersteller das Onboarding optimieren kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 45-sekündige dynamische Video-Marketing-Plattform-Werbung für eine neue Softwarefunktion, die sich an Marketingmanager richtet und elegante visuelle Elemente sowie einen markenspezifischen Audiostil mit HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges ansprechendes internes Kommunikationsvideo, das für funktionsübergreifende Unternehmens-Teams gedacht ist und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für einen modernen visuellen Hintergrund nutzt und Untertitel/Captions enthält, um schnell ein Projektupdate mit einem kollaborativen Ton zu teilen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Führungsvideo für Geschäftsleiter, das einen autoritativen visuellen und audiovisuellen Stil bietet, direkt aus einem Skript generiert mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Effizienz eines Unternehmens-Videoerstellers für schnelle Ankündigungen zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmens-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihre Videoinhaltsstrategie mit einer intuitiven, AI-gestützten Plattform, die für effiziente, kollaborative und professionelle Videoproduktion im großen Maßstab entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder dem Einfügen Ihres Skripts, um HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen. Dies gibt Ihrer Produktion einen strukturierten und effizienten Ausgangspunkt für jedes Videoprojekt.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente mit AI
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Bewegungen einfach an, um überzeugende und ansprechende Videoinhalte zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Marken- & Audio-Feinschliff an
Heben Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben) hervor, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt. Integrieren Sie klare, wirkungsvolle Erzählungen mit unseren fortschrittlichen Sprachsynthese-Funktionen, um Ihre Botschaft zum Klingen zu bringen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihr Video mit Präzision und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, optimiert für Ihre gewählte Videomarketing-Plattform. Ihr hochwertiges Video ist nun bereit für die Verbreitung und übermittelt Ihre Botschaft effektiv über alle Kanäle hinweg.

Produzieren Sie dynamische Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden mühelos in wirkungsvolle Videoreferenzen für Vertrieb und Marketing.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Unternehmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videoproduktion, um die Videoproduktion für Unternehmen erheblich zu vereinfachen. Benutzer können schnell ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren, benutzerdefinierten Sprachsynthesen und einer umfangreichen Bibliothek professioneller Vorlagen erstellen, um ihren kreativen Workflow zu optimieren.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in all meinen Marketingvideos zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste anpassbare Branding-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Brand Kit mit Logos, Farben und Schriftarten hochzuladen. Dies stellt sicher, dass jedes professionelle Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und Ihre Videomarketing-Bemühungen verstärkt.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen für soziale Medien und darüber hinaus erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette ansprechender Inhalte zu erstellen, einschließlich Social-Media-Videos, Marketingvideos, Produktvideos und sogar animierte Videos. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Stock-Medien ist die Videoproduktion sowohl effizient als auch vielseitig für unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse.

Ist HeyGen eine intuitive Plattform für die kollaborative Videoproduktion?

Ja, HeyGen verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, der die kollaborative Videoproduktion für Teams jeder Größe zugänglich macht. Der Cloud-Arbeitsbereich der Plattform erleichtert nahtlose Teamarbeit und effiziente Inhaltsentwicklung.

