Ihre ultimative Lösung für Unternehmens-Videoerstellung
Beschleunigen Sie Ihre Content-Strategie mit einem AI-Video-Editor, der hochwertige Schulungsvideos produziert und Inhalte mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umnutzt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Marketingteams in Kreativagenturen richtet und die überlegene kreative Kontrolle von HeyGen betont. Dieses Video sollte einen modernen, eleganten visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer professionellen Stimme haben, die zeigt, wie generative AI-Videos, unterstützt von HeyGens AI-Avataren, ihr Storytelling aufwerten.
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 60-sekündiges Video für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie die Erstellung von wichtigen Schulungsvideos vereinfacht werden kann. Der Ton sollte informativ und ansprechend sein, mit eingeblendeten Texten und einer freundlichen, klaren Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird. Dies demonstriert, wie ein AI-Video-Editor komplexe Inhalte vereinfachen kann.
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Content-Ersteller und Solopreneure, das zeigt, wie bestehendes Material durch Umnutzung neues Leben eingehaucht werden kann. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und zeitgemäß sein, mit einem modernen Soundtrack und auffälligen visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ihre Video-Storytelling-Fähigkeiten zu verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Unternehmens-Training.
Nutzen Sie die AI-Videoerstellung, um das Mitarbeiterengagement zu steigern und die Wissensspeicherung für effektive interne Schulungsprogramme zu verbessern.
Erstellen Sie dynamische Inhalte für soziale Medien.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos und Clips für soziale Medien mit AI, um Ihre Reichweite zu erweitern und Ihr Publikum effektiv zu engagieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die kreative AI-Videoerstellung?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende AI-Videoinhalte zu produzieren, indem es fortschrittliche AI-Avatare und seinen leistungsstarken Text-zu-Video-Generator nutzt. Sie haben umfassende kreative Kontrolle, um Szenen und Charaktere für überzeugendes Video-Storytelling anzupassen.
Welche Art von vorgefertigten Vorlagen gibt es für die AI-Videoerstellung?
HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen, die es Nutzern ermöglichen, schnell in ihre AI-Videoerstellungsreise einzusteigen. Diese Vorlagen sind perfekt für verschiedene Anwendungen, einschließlich sozialer Medieninhalte und effizienter Umnutzung von Inhalten.
Kann HeyGen animierte Charaktervideos und sprechende Köpfe erstellen?
Absolut, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung realistischer AI-Avatare und sprechender Köpfe, die Ihre Skripte mit dynamischen animierten Charaktervideos zum Leben erwecken. Dies bietet erhebliche kreative Kontrolle für vielfältige Video-Storytelling-Bedürfnisse.
Wie kann HeyGen die Bedürfnisse der Unternehmens-Videoerstellung unterstützen?
HeyGen dient als leistungsstarker Unternehmens-Video-Generator, der es Unternehmen ermöglicht, effizient hochwertige AI-Videos für Schulungen, Marketing und kommerzielle Zwecke zu erstellen. Es bietet robuste Funktionen wie Branding-Kontrollen und vielseitige AI-Videoerstellungstools, um professionellen Anforderungen gerecht zu werden.