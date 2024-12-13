Unternehmensschulungsvideo-Ersteller für fesselndes Lernen im Unternehmen
Liefern Sie fesselnde Unternehmensschulungen und E-Learning-Inhalte mit realistischen AI-Avataren, die das Engagement steigern und Ihre Videoproduktion vereinfachen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das ein komplexes Standard Operating Procedure (SOPs mit AI) für bestehende Mitarbeiter erklärt, gekennzeichnet durch eine informative, schrittweise visuelle Präsentation mit klaren Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen und der Voiceover-Generierung für eine nahtlose Ausführung.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsupdate oder eine kurze Mitarbeiterschulungserfrischung für alle Mitarbeiter, mit einem ansprechenden, dynamischen visuellen Stil mit modernen Ästhetiken, fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren Stimme, verbessert durch HeyGens Untertitel/Captioning für Barrierefreiheit und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für vielfältige visuelle Inhalte.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges E-Learning-Inhaltstück, das eine spezifische technische Fähigkeit für Lernende abdeckt, in einem lehrreichen und visuell reichen Stil mit vielfältigen Medien und einer zugänglichen Stimme, um eine optimale Verteilung über Plattformen hinweg mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exportfunktion für Schulungsvideos zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite von E-Learning-Inhalten erweitern.
Produzieren Sie schnell mehr Schulungskurse und E-Learning-Inhalte, um ein breiteres globales Publikum zu erreichen und Ihre Bildungsinitiativen zu skalieren.
Effektivität der Mitarbeiterschulung verbessern.
Nutzen Sie AI, um fesselnde Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement erheblich steigern und die Wissensspeicherung der Mitarbeiter verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie funktioniert HeyGen als Unternehmensschulungsvideo-Ersteller für Unternehmen?
HeyGen ist eine generative AI-Plattform für Unternehmen, die Unternehmensschulungen vereinfacht, indem sie Nutzern ermöglicht, professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren und anpassbaren Voiceovers aus Text oder Skript zu erstellen, bereit zur Integration in ein LMS.
Kann HeyGen Text in fesselnde Videos mit seinen AI-Fähigkeiten verwandeln?
Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten, die es Nutzern ermöglichen, schriftliche Inhalte mühelos in dynamische Videos mit lebensechten AI-Avataren und realistischer Voiceover-Generierung für verschiedene E-Learning-Inhalte zu verwandeln.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Voiceover-Generierung innerhalb von HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, aus verschiedenen AI-Stimmen zu wählen und Parameter wie Tonhöhe, Geschwindigkeit und Emotion anzupassen, um sicherzustellen, dass Ihre SOPs mit AI klar und ansprechend sind. Dies verbessert die Effektivität Ihrer Mitarbeiterschulungsmaterialien.
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung effektiver Onboarding-Videos und Mitarbeiterschulungsmaterialien?
HeyGen vereinfacht die Produktion von Onboarding-Videos und Mitarbeiterschulungsinhalten, indem es eine generative AI-Plattform für Unternehmen bereitstellt, auf der Sie schnell fesselnde Videos mit AI-Avataren und Vorlagen entwickeln können, um Ihre internen Kommunikationswege zu optimieren.