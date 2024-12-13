Unternehmensschulungsvideo-Generator für effizientes Lernen

Erstellen Sie schneller wirkungsvolle Unternehmensschulungsvideos mit KI-Avataren, die komplexe Themen mühelos in ansprechende Inhalte verwandeln.

Stellen Sie sich ein einminütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen vor, das für das Onboarding von Mitarbeitern konzipiert ist. Dieses Video zeigt einen freundlichen KI-Avatar, der sie durch die Unternehmenskultur und die ersten Verfahren führt, mit einem warmen, professionellen visuellen und audiovisuellen Stil, der HeyGens KI-Avatare für eine persönliche Note nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das sich auf jährliche Compliance-Updates konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit modernen Grafiken, die Klarheit und Prägnanz gewährleisten, und HeyGens Vorlagen und Szenen effektiv nutzen, um die Produktion zu optimieren und die Markenkonsistenz zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Wissensaustauschvideo für Projektmanager, das einen neuen agilen Workflow demonstriert. Das Video sollte einen dynamischen und informativen visuellen Stil haben, mit einer selbstbewussten, klaren Audiopräsentation, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfähigkeit natürliche Erklärungen erzeugt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein zweiminütiges technisches Schulungsmodul für Servicetechniker im Außendienst, die lernen, ein neues Gerät zu beheben. Das Video benötigt einen praktischen, detaillierten visuellen Stil mit klaren Bildschirmdemonstrationen und präzisen Audioanweisungen, effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe technische Dokumentationen zu konvertieren.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensschulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos für Ihre Organisation mit KI, um Ihre Inhaltsproduktion und -bereitstellung zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text automatisch in ein Videodrehbuch zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen und Ihr Schulungsmaterial mit natürlicher Präsentation zum Leben erwecken.
3
Step 3
Markenelemente anwenden
Wahren Sie die Markenkonsistenz, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation, einschließlich Logos und Farbschemata, direkt in Ihrem Video anwenden.
4
Step 4
Integrieren und verteilen
Nutzen Sie robuste Integrationen, um Ihr fertiges Schulungsvideo nahtlos in Ihr Learning Management System oder andere Plattformen zu veröffentlichen, damit alle Mitarbeiter darauf zugreifen können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer Schulungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie technische oder Compliance-Schulungen, in leicht verständliche und wirkungsvolle Videolektionen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Unternehmensschulungsvideos verbessern?

HeyGen revolutioniert die Unternehmensschulung, indem es die schnelle Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos ermöglicht. Nutzen Sie KI-Avatare und KI-Sprachübertragungen, um Texte in dynamische Inhalte zu verwandeln und den Wissensaustausch und den Onboarding-Prozess erheblich zu vereinfachen.

Was macht HeyGen zu einer effektiven KI-Videoplattform für Schulungsinhalte?

HeyGen ist eine effektive KI-Videoplattform, da sie es Benutzern ermöglicht, mühelos Schulungsvideos aus einfachen Textskripten mit realistischen KI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies beschleunigt die Inhaltserstellung für verschiedene Schulungsbedürfnisse, einschließlich Unterstützung für mehrere Sprachen.

Bietet HeyGen Funktionen zur Vereinfachung der Erstellung professioneller Schulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Vereinfachung der Erstellung professioneller Schulungsvideos. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, umfassende Branding-Kontrollen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um schnell konsistente und wirkungsvolle Inhalte für das Onboarding von Mitarbeitern und technische Schulungen zu produzieren.

Kann HeyGen in bestehende Learning Management Systeme (LMS) für Unternehmensschulungen integriert werden?

Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf die Videoproduktion konzentriert, sind die erstellten Schulungsvideos leicht exportierbar und mit verschiedenen LMS-Plattformen kompatibel. Dies ermöglicht es Organisationen, hochwertige, KI-generierte Inhalte nahtlos in ihre bestehenden Unternehmens- und Compliance-Schulungsprogramme zu integrieren.

