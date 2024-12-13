Der ultimative Videoersteller für Unternehmenssystem-Schulungen

Entmystifizieren Sie komplexe Systeme und skalieren Sie die Erstellung von E-Learning-Inhalten mit leistungsstarken Text-to-Video-Funktionen aus dem Skript.

Ein 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter, das den ersten Login und die grundlegende Navigation eines Unternehmenssystems klar demonstriert. Dieses Video sollte einen AI-Avatar als virtuellen Instruktor zeigen, der Anweisungen mit einer klaren, ruhigen Stimme über Voiceover-Generierung liefert, wobei jeder Schritt visuell hervorgehoben wird, um ein effektives Onboarding zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das ein kritisches Standard Operating Procedure (SOP) innerhalb eines Unternehmenssystems veranschaulicht. Dieses professionelle Schulungsvideo sollte eine klare Vorlage und Szenen verwenden, um jeden Schritt zu strukturieren, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel, um die Wissensspeicherung für eine globale Belegschaft zu unterstützen und Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges umfassendes Benutzerhandbuch-Video, das eine erweiterte Funktion eines Unternehmenssystems erklärt und sich an Benutzer richtet, die tiefgehende E-Learning-Inhalte benötigen. Dieses Video sollte die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für relevante visuelle Inhalte und Hintergründe nutzen, ergänzt durch eine professionelle Voiceover-Generierung, die den Zuschauer durch komplexe Schritte und Szenarien führt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Systemadministratoren, das die neuesten Updates zur Unternehmenssystemdokumentation zusammenfasst. Dieser informative Clip, erstellt mit HeyGen als AI Video Generator, sollte die wichtigsten Punkte über Text-to-Video aus dem Skript präsentieren, um eine schnelle Erstellung und einfache Verteilung durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Plattformen zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Videoersteller für Unternehmenssystem-Schulungen funktioniert

Ermöglichen Sie Ihrer globalen Belegschaft dynamische, klare Schulungsvideos für komplexe Unternehmenssysteme, um eine hohe Wissensspeicherung und effizientes Onboarding sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsprojekt
Beginnen Sie mit dem Importieren Ihrer vorhandenen Schulungsmaterialien oder Dokumentationen. Nutzen Sie die Funktion "Text-to-Video aus dem Skript", um sofort Ihre ersten Videoszenen aus schriftlichen Inhalten wie SOPs oder Benutzerhandbüchern zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Präsentatoren
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren und Lernende durch komplexe Unternehmenssysteme zu führen. Sie können auch deren Erscheinungsbild an Ihre spezifischen Schulungsbedürfnisse anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Verbesserungen hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie Quizze, Anmerkungen und Overlays einfügen. Wenden Sie "Branding-Kontrollen" an, um Ihr Firmenlogo und Ihre Farben einzubinden und so die Markenkonsistenz in allen E-Learning-Inhalten sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr professionelles Schulungsvideo mit optionalen "Untertiteln" für die Zugänglichkeit. Teilen Sie es einfach über Ihre Unternehmens-Lernmanagementsysteme oder internen Plattformen, um das Onboarding und den Wissenstransfer zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle, wirkungsvolle Schulungserstellung

Erstellen Sie schnell professionelle und effektive Schulungsvideos für komplexe Unternehmenssysteme mit AI.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen aus dem Skript, um die Produktion ansprechender Schulungsvideos zu optimieren. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Benutzern, schriftliche Inhalte effizient in überzeugende visuelle E-Learning-Inhalte zu verwandeln.

Kann HeyGen Videoinhalte für unterschiedliche Zielgruppen und Marken anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassungen, um sicherzustellen, dass alle Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Darüber hinaus machen Funktionen wie Voiceover-Generierung und automatische Untertitel die Inhalte für eine globale Belegschaft zugänglich.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Unternehmensvideos zu beschleunigen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, die es Benutzern ermöglicht, schnell hochwertige Schulungsvideos, SOPs und Benutzerhandbücher zu erstellen. Dies reduziert die Produktionszeit für komplexe E-Learning-Inhalte und Dokumentationen erheblich und fungiert als leistungsstarker Videoersteller für Unternehmenssystem-Schulungen.

Wie kann HeyGen die Wissensspeicherung bei Onboarding und Dokumentation verbessern?

Indem statische Dokumentationen in ein dynamisches Videoformat mit AI umgewandelt werden, macht HeyGen komplexe Informationen leichter verdaulich und einprägsamer. Dieser visuelle Ansatz verbessert die Wissensspeicherung für Onboarding-Prozesse und verschiedene Unternehmenssystem-Schulungen.

