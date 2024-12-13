Enterprise-Systems-Training-Generator leicht gemacht

Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungsmaterialien sofort. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript für dynamisches und effektives Lernen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das sich an HR-Manager und Onboarding-Spezialisten richtet und zeigt, wie der AI-Employee-Training-Generator von HeyGen den Onboarding-Prozess optimiert. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die schnelle Erstellung von Inhalten demonstriert, begleitet von einer klaren, enthusiastischen Stimme, die die nahtlose Integration von AI-Avataren für personalisierte Lernerfahrungen hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Compliance-Beauftragte und Leiter von Schulungsabteilungen in großen Unternehmen, das detailliert beschreibt, wie HeyGen als Enterprise-Systems-Training-Generator für komplexe Compliance-Schulungen fungiert. Das Video sollte eine informative und saubere visuelle Ästhetik mit professioneller Erzählung annehmen und Text-zu-Video aus dem Skript nutzen, um Genauigkeit und Konsistenz in allen regulatorischen Inhalten zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, das die Einfachheit der Nutzung von HeyGen als Employee-Training-Builder zur Erstellung überzeugender Schulungsmaterialien veranschaulicht. Verwenden Sie einen dynamischen und lebendigen visuellen Stil, der die schnelle Zusammenstellung von Inhalten durch diverse Vorlagen und Szenen zeigt, untermalt von inspirierender, lebhafter Hintergrundmusik, die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges Demonstrationsvideo für L&D-Profis und Content-Ersteller, die Lernmanagementsysteme verwalten, und erklären Sie, wie der Training-Generator von HeyGen vielseitige Schulungsmaterialien erleichtert. Das Video sollte einen flüssigen, demonstrativen visuellen Stil haben, der verschiedene Sprachstile zeigt, die durch Voiceover-Generierung erzeugt werden, um anpassungsfähige und zugängliche Inhalte für diverse Zielgruppen und Plattformen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Enterprise-Systems-Training-Generator funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und produktgenaue Schulungen für Ihre Enterprise-Systeme mühelos, um ein umfassendes Verständnis und effizientes Onboarding für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsinhalte
Fügen Sie Ihr Skript ein oder nutzen Sie den AI-Mitarbeiterschulungs-Generator, um Ihren Text sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln, das den Kern Ihrer Enterprise-Systems-Schulung bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Schulung zu präsentieren. Unsere AI-Avatare erwecken Ihre Enterprise-Systems-Inhalte mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stil
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Enterprise-Systems-Schulung perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen von Materialien
Finalisieren Sie Ihre Enterprise-Systems-Schulungsmaterialien, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Integration in Ihre Lernmanagementsysteme oder zur direkten Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Enterprise-Systeme

Übersetzen Sie komplexe Enterprise-Systemprozesse mühelos in klare, prägnante und ansprechende Video-Tutorials, die das Onboarding und technische Schulungen vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Mitarbeiterschulungen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Mitarbeiterschulungen, indem es Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers umwandelt. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige Schulungsmaterialien zu produzieren und dabei erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen.

Welche Arten von Mitarbeiterschulungen kann HeyGen unterstützen?

HeyGen ist vielseitig einsetzbar für verschiedene Mitarbeiterschulungsbedürfnisse, einschließlich Onboarding, Compliance-Schulungen und der Entwicklung neuer Fähigkeiten. Seine robuste Plattform gewährleistet eine konsistente und hochwertige Inhaltsbereitstellung für all Ihre Schulungsmaterialien.

Bietet HeyGen Anpassungsmöglichkeiten für Schulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in Ihre AI-Kursvideos zu integrieren. Sie können auch aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen wählen, um einzigartige und effektive Schulungserfahrungen zu gestalten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Enterprise-Systems-Schulungen?

Absolut. HeyGen dient als leistungsstarker Enterprise-Systems-Training-Generator, der es Organisationen ermöglicht, standardisierte, aktualisierbare Videoinhalte für komplexe Systeme zu erstellen. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus dem Skript stellt es sicher, dass Ihre Teams klare und konsistente Anweisungen erhalten.

