Unternehmens-Support-Video-Generator für Kundenerfolg
Erstellen Sie schnell professionelle, markenkonforme Schulungs- und Kundenerfolgsvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie aus Skripten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Ein essentielles 60-sekündiges Schulungsvideo wird für interne Mitarbeiter benötigt, die in ein neues Softwaremodul eingearbeitet werden. Dieses Video muss einen ansprechenden, farbenfrohen visuellen Stil mit animierten Szenen annehmen, ergänzt durch ein ermutigendes Voiceover, das perfekt zur Marke passt und den nahtlosen Prozess der Erstellung von Schulungsvideos mit HeyGens Vorlagen & Szenen zeigt.
Gesucht wird ein 30-sekündiges Marketingvideo, das potenzielle Kunden anspricht, die HeyGen für die KI-Videoerstellung entdecken. Dieses dynamische, schnelle Stück sollte vielfältige visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und klaren Untertiteln auf dem Bildschirm, die die Kraft eines KI-Video-Generators lebhaft darstellen.
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Content-Marketing-Teams richtet, die schnell anpassbare Inhalte benötigen. Das Video erfordert einen modernen, eleganten visuellen Stil, optimiert für die mobile Ansicht, mit energetischer Musik und einer prägnanten, wirkungsvollen Botschaft, die direkt aus Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wird, um eine einfache Videoerstellung durch Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalierbare Produktion von Schulungsinhalten.
Erstellen Sie schnell umfangreiche Schulungskurse und Bildungsinhalte, um effektiv ein globales Publikum von Lernenden zu erreichen.
Verbesserte Schulungsbeteiligung.
Verbessern Sie die Teilnahme und das Wissenserhalt der Lernenden erheblich durch ansprechende, KI-gestützte Schulungsvideos für Mitarbeiter und Kunden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie ermöglicht HeyGen kreative Videoproduktion mit KI-Avataren?
HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Marketing- und Social-Media-Videos zu erstellen, indem es fortschrittliche KI-Avatare nutzt. Sie können aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren wählen, um Ihre Text-zu-Video-Skripte zum Leben zu erwecken und Ihren gesamten Videoerstellungsprozess zu verbessern.
Kann HeyGen Textskripte in professionelle Videos verwandeln?
Ja, HeyGen ist hervorragend in der Text-zu-Video-Erstellung und ermöglicht es Ihnen, jedes Skript einfach in dynamische Videoinhalte umzuwandeln. Dazu gehört die Generierung von natürlich klingenden Voiceovers und automatischen Untertiteln, was Ihren Videoproduktions-Workflow vereinfacht.
Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für markenkonforme Videos?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos, Farben und KI-gestützter Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoerstellung immer markenkonform ist. Sie können auch Ihr eigenes Stockmaterial und Medienbibliotheks-Assets für einzigartiges visuelles Storytelling integrieren.
Wie profitieren generative KI-Videos von meiner Content-Strategie mit HeyGen?
HeyGens generative KI-Video-Fähigkeiten ermöglichen eine schnelle und skalierbare Videoerstellung, ideal für Marketing- und Social-Media-Inhalte. Dieser innovative Ansatz, der KI-Avatare und KI-Audio-Generierung nutzt, reduziert die Videoproduktionszeit erheblich, während die hohe Qualität erhalten bleibt.