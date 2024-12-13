Unternehmenssicherheits-Videoersteller: Sichere KI-Videos

Schützen Sie Ihre Unternehmensschulungen und vertraulichen Kommunikationen. Erzeugen Sie realistische Sprachaufnahmen mit fortschrittlicher Sprachgenerierungstechnologie.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Schulungsvideo vor, das für interne IT-Teams entwickelt wurde und die entscheidende Bedeutung des Datenschutzes veranschaulicht. Dieses professionelle und beruhigende Video, mit einer klaren, autoritativen KI-Stimme, hilft Unternehmensausbildern, sichere Schulungsvideos bereitzustellen und sicherzustellen, dass komplexe Sicherheitsprotokolle verstanden werden. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten vereinfacht den Erstellungsprozess und ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Inhalten zu robusten Sicherheitsfunktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges vertrauliches Verkaufsvideo, das sich an Vertriebsleiter und Business Development Executives richtet und die Sicherheitsvorteile eines neuen Produkts präsentiert. Dieses elegante, moderne und vertrauenswürdige Video, das individuelles Branding und einen ansprechenden KI-Avatar-Moderator integriert, betont das Engagement der Plattform für sichere Verteilung. HeyGens KI-Avatare bieten ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre vertraulichen Verkaufsvideos, während Vorlagen & Szenen eine schnelle Markenintegration ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges autoritatives Unternehmenskommunikationsvideo, das sich an Compliance-Beauftragte und Führungskräfte der C-Ebene richtet und den ISO 27001 ZERTIFIZIERTEN Status und die robuste Unternehmenssicherheit eines Unternehmens hervorhebt. Diese formelle und akribisch detaillierte Präsentation, mit Untertiteln für Barrierefreiheit und einer professionellen Sprachgenerierung, stellt sicher, dass kritische Informationen über Verschlüsselung und Zugangskontrolle präzise vermittelt werden. HeyGen ermöglicht es Unternehmen, solche hochkarätigen Inhalte zu produzieren und ihr Engagement als Unternehmenssicherheits-Videoersteller zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Kundenerfolgsvideo für Customer Success Manager und Marketing-Teams, das veranschaulicht, wie eine KI-gesteuerte Plattform die Sicherheit und Benutzererfahrung verbessert. Der ansprechende und professionelle visuelle Stil, mit diversen KI-Avataren, die Lösungen präsentieren und von einem klaren, deutlichen Audio unterstützt werden, ermöglicht die schnelle Erstellung sicherer Kundenerfolgsvideos. Durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skripten zusammen mit seinen KI-Avataren kommuniziert dieses Video effizient den Wert eines Unternehmenssicherheits-Videoerstellers in Echtzeit.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmenssicherheits-Videoersteller funktioniert

Erstellen und teilen Sie vertrauliche Schulungs-, Verkaufs- und Kundenerfolgsvideos mit HeyGens KI-gesteuerter Plattform, die robuste Sicherheit und kontrollierten Zugang für Ihre Unternehmensinhalte gewährleistet.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder unsere KI-gesteuerte Plattform zur Skripterstellung nutzen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen schnell in ansprechende Videonarrative zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie professionelle visuelle Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellen KI-Avataren oder wählen Sie aus einer Reihe von Vorlagen. Wenden Sie Ihr individuelles Branding an, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
3
Step 3
Wenden Sie robuste Sicherheitseinstellungen an
Schützen Sie Ihre vertraulichen Inhalte, indem Sie Zugangskontrolleinstellungen anwenden. Sichern Sie Ihre Videos mit Funktionen, die den Unternehmensstandards entsprechen, wie denen einer ISO 27001 ZERTIFIZIERTEN Umgebung.
4
Step 4
Exportieren und sicher verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit dem passenden Seitenverhältnis und exportieren Sie es. Nutzen Sie sichere Verteilungsoptionen, um Ihre vertraulichen Verkaufsvideos, Schulungsmodule oder Kundenerfolgsvideos mit Vertrauen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Verkaufsvideos erstellen

Erzeugen Sie schnell leistungsstarke, vertrauliche Verkaufsvideos und Unternehmenskommunikationen, indem Sie KI nutzen, um professionelle und sichere Videoinhalte zu produzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Sicherheit von Unternehmensvideos und vertraulichen Inhalten sicher?

HeyGen ist eine ISO 27001 ZERTIFIZIERTE KI-gesteuerte Plattform, die robuste Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Zugangskontrolle bietet, um Ihre sicheren Schulungsvideos, vertraulichen Verkaufsvideos und andere sensible Inhalte zu schützen. Dies gewährleistet vollständigen Datenschutz und sichere Verteilung Ihrer Unternehmensvideos.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung sicherer Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Tools, einschließlich KI-Avataren und KI-Sprachaufnahmen, innerhalb seines Unternehmenssicherheits-Videoerstellers. Diese KI-gesteuerte Plattform ermöglicht es Benutzern, hochwertige, ansprechende und sichere Kundenerfolgsvideos zu produzieren, während intelligente Sicherheit während des gesamten Erstellungs- und Verteilungsprozesses aufrechterhalten wird.

Können Teams sicher an Videoprojekten innerhalb von HeyGen zusammenarbeiten?

Ja, HeyGen bietet Teammanagement-Tools, die für eine sichere Zusammenarbeit an Ihren Unternehmensvideoprojekten entwickelt wurden. Mit robuster Zugangskontrolle und einer sicheren Plattform können Teams gemeinsam an Unternehmensschulungen oder Verkaufsvideos arbeiten, während das Inhaltsmanagement und die Verteilung geschützt bleiben.

Ist HeyGen für groß angelegte Sicherheitsanforderungen von Unternehmensvideos geeignet?

Absolut, HeyGen ist als offene, flexible und skalierbare Portfoliolösung konzipiert und somit ein idealer Unternehmenssicherheits-Videoersteller. Seine robusten Sicherheitsfunktionen und die ISO 27001-Zertifizierung bieten eine vertrauenswürdige Umgebung für das Management und die Verteilung all Ihrer sicheren Schulungsvideos und anderer kritischer Videoressourcen.

