Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das die Vorteile von SSO für die Unternehmenssicherheit IT-Administratoren erklärt, mit einem professionellen AI-Avatar, der die wichtigsten Integrationsschritte in einem klaren, informativen visuellen Stil und einer ruhigen, autoritativen Stimme präsentiert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR- und Schulungsmanager, das zeigt, wie die LMS-Integration die Bereitstellung neuer Schulungsvideos vereinfacht, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten genutzt wird, um einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit einer freundlichen, aber professionellen Stimme beizubehalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 2-minütiges Erklärvideo für Entwickler und technische Produktmanager, das die Leistungsfähigkeit von API-Integrationen für nahtlose AI-Videoerstellung hervorhebt, mit einem modernen, dynamischen visuellen Stil, eingebetteten Code-Snippets, energischer Erzählung und klaren Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video für Marketing- und Marken-Teams sowie interne Kommunikationsmanager, das zeigt, wie Markenrichtlinien eine konsistente Botschaft in allen internen Kommunikationsvideos sicherstellen, indem HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion genutzt wird, um einen polierten, unternehmensgerechten visuellen Stil mit einer selbstbewussten, beruhigenden Stimme zu erreichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Unternehmenssicherheits-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos sichere, konforme und ansprechende Videoinhalte, um die internen Kommunikations- und Schulungsinitiativen Ihrer Organisation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Sicherheitsbotschaft oder Schulungsinhalte. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihr Skript sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln und eine klare und konsistente Kommunikation in Ihrer Organisation sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Marke
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie das Erscheinungsbild des Avatars an Ihre Markenrichtlinien an, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Unternehmenssicherheitsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Unternehmenssicherheitsfunktionen an
Integrieren Sie Ihre generierten Videoinhalte in Ihr bestehendes Lernmanagementsystem (LMS-Integration), um die Verteilung zu optimieren und das Mitarbeitertraining zu verfolgen, wobei die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle Ihrer Organisation gewährleistet wird.
4
Step 4
Exportieren und sicher verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit geeigneten Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen. Exportieren Sie Ihre polierten Sicherheitsvideos, bereit für die sichere Verteilung über interne Kommunikationskanäle oder dedizierte Schulungsplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Kommunikation optimieren

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle interne Kommunikations- und Sicherheitsbewusstseinsvideos, um Ihr Unternehmen informiert und sicher zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Unternehmenssicherheit bei der Videoerstellung sicher?

HeyGen priorisiert die Unternehmenssicherheit mit robusten Funktionen wie SSO und umfassenden Compliance-Protokollen, um eine sichere Umgebung für Ihre AI-Videoerstellungsbedürfnisse zu bieten.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme (LMS) integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt eine nahtlose LMS-Integration, die die Bereitstellung von Schulungsvideos vereinfacht und Ihre internen Kommunikationsabläufe effizient verbessert.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die erweiterte Videobearbeitung?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Videosuite und präzise Markensteuerungen, die es Benutzern ermöglichen, AI-Videos fein abzustimmen und eine konsistente Markenbotschaft mühelos sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Videos und AI-Übersetzungen?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Übersetzungen, um eine effiziente Text-zu-Video-Erstellung in mehreren Sprachen zu ermöglichen, was eine breitere Zielgruppenreichweite und globale Kommunikation ermöglicht.

