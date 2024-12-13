Unternehmens-Werbevideo-Ersteller für skalierbare Videoinhalte

Sichern Sie konsistente Markenbotschaften in all Ihren Marketingvideos mit robusten Branding-Kontrollen, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens zu stärken.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, schnelles Werbevideo vor, das für Marketingteams in Unternehmen konzipiert ist und zeigt, wie schnell sie ansprechende Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, mit einem lebhaften, professionellen Audiotrack. Dieses Video würde die Leistungsfähigkeit von HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervorheben, die es Teams ermöglicht, Ideen fast augenblicklich in hochwertige 'Unternehmens-Werbevideo-Ersteller'-Inhalte zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, inspirierendes und klares Video für Produktmanager, die eine neue Funktion einführen, oder für Kleinunternehmer, die ein neues Produkt auf den Markt bringen. Die visuelle Ästhetik sollte hell und ansprechend sein, gepaart mit freundlicher, optimistischer Musik. Betonen Sie die einfache Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen und die ansprechende Präsenz von KI-Avataren, um überzeugende 'Werbevideo-Ersteller'-Inhalte zu erstellen, die bei ihrem Publikum Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, poliertes und filmisches Marketingvideo, das sich an internationale Marketingabteilungen oder Markenmanager richtet und die globale Reichweite demonstrieren soll. Die visuellen Elemente sollten vielfältig und weitreichend sein, mit einem professionellen Voiceover und klarer Aussprache. Dieses Video würde HeyGens wichtige Untertitel-/Caption-Funktion und das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte hervorheben, um nahtlose 'Werbekampagnen'-Erstellung über verschiedene Plattformen und Sprachen hinweg zu ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, prägnantes und informatives Video für HR-Abteilungen oder interne Kommunikationsteams, das sich auf schnelle Unternehmensupdates oder interne Schulungen konzentriert. Der visuelle Stil sollte unternehmenscasual mit klaren, illustrativen Grafiken sein, unterstützt von ruhiger, selbstbewusster Erzählung. Veranschaulichen Sie, wie effektiv HeyGens KI-Avatare und umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eine effiziente 'Videoproduktion' innerhalb einer Organisation genutzt werden können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmens-Werbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Werbevideos für Ihr Unternehmen mit KI, von Skript bis Bildschirm, in wenigen Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Text ein oder lassen Sie die KI ein Skript generieren, um Ihre Ideen sofort in Videoinhalte zu verwandeln, indem Sie unsere leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, die zum Stil und zur Botschaft Ihrer Marke passen, für ein poliertes Erscheinungsbild.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Verwenden Sie umfassende Branding-Kontrollen, um das Logo, die benutzerdefinierten Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens anzuwenden und eine konsistente Markenidentität in all Ihren Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Werbevideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen, um eine nahtlose Verbreitung und maximale Reichweite zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videonarrative, um Vertrauen aufzubauen und den greifbaren Wert Ihrer Unternehmenslösungen zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Werbevideo-Ersteller, der die Videoproduktion für Unternehmen jeder Größe vereinfacht. Unsere intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell Text in fesselnde Werbevideos zu verwandeln und dabei eine Vielzahl kreativer Werkzeuge zu nutzen.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für das Branding in Werbevideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Werbevideos zu integrieren. Sie können auch Ihre Inhalte mit realistischen KI-Avataren und einer reichhaltigen Medienbibliothek anpassen, um eine konsistente Markenstory zu gewährleisten.

Bietet HeyGen Funktionen für Voiceovers und Untertitel in Marketingvideos?

Absolut. HeyGen verfügt über eine robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, die Ihre Marketingvideos erheblich für eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung verbessern. Diese KI-Funktionen sorgen für professionelle Audio- und Textkomponenten ohne komplexe Bearbeitung.

Für welche Arten von Marketinginhalten kann ich HeyGens Videoproduktionsplattform nutzen?

HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Ersteller, der sich perfekt für die Erstellung einer Vielzahl von Marketingvideos eignet, darunter ansprechende Social-Media-Videos, überzeugende Produktvideos und informative Erklärvideos. Unsere umfangreichen Vorlagen und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützen vielfältige kreative Bedürfnisse über verschiedene Inhaltstypen hinweg.

