Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter und solche, die eine Auffrischung komplexer interner Verfahren benötigen. Verwenden Sie einen klaren, professionellen visuellen Stil und eine freundliche, klare Stimme. Dieses Video sollte das Konzept des 'Enterprise Process Video Generators' vereinfachen und zeigen, wie HeyGens AI-Avatare selbst die trockensten Themen ansprechend und leicht verständlich machen können.

Video Generieren